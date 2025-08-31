ARÉNA
HONG KONG, CHINA - AUGUST 18: Karim Benzema of Al Ittihad talks to media during the Saudi Super Cup Pre-Match Press Conference - Al Ittihad at the JW Marriott, on August 18, 2025 in Hong Kong, China. (Photo by Yu Chun Christopher Wong/Eurasia Sport Images/Getty Images)
Nyitókép: Yu Chun Christopher Wong/Eurasia Sport Images/Getty Images

Már Karim Benzema is az elitklub tagja

Infostart / MTI

A nemzetközi labdarúgás történetének 26. játékosaként Karim Benzema is elérte - sőt át is lépte - az ötszáz gólos határt, miután mesterhármast szerzett szaúdi együttese, az al-Ittihad színeiben az al-Ohdud otthonában 5-2-re megnyert szombati bajnoki mérkőzésen - írta vasárnap az IFFHS.

A labdarúgás történetével és statisztikáival foglalkozó nemzetközi szervezet anyaga szerint a 37 éves francia támadó - akinek a második találata volt karrierje félezredik gólja - közel két évtized után jutott el a sportágtörténeti küszöbig.

Benzema 2005. december 6-án volt először eredményes, méghozzá Bajnokok Ligája-találkozón az Olympique Lyon futballistájaként a Rosenborg ellen. A jelenlegi 501 góljából 66-ot szerzett a Lyon, 354-et a Real Madrid, 44-et az al-Ittihad és 37-et a francia válogatott színeiben.

