Ezeket a dátumokat egyetlen futballrajongó sem felejtheti el!

Augusztus 15.: A Premier League 2025–2026-os idényének kezdete. Kerkez Milos és Szoboszlai Dominik már az első nap pályára léphet a Liverpoolban, a Bournemouth ellen.

Augusztus 15.: A franca Ligue 1 első játéknapja. Az első mérkőzés: Rennes–Olympique Marseille.

Augusztus 15.: A spanyol La Liga első játéknapja. A Barcelona egy nappal később, szombaton, a Mallorca vendége lesz. Az Atlético vasárnap, Barcelonában, az Espanyol ellen játszik. A Real Madrid kedden, 19-én, az Osasunát fogadja.

Augusztus 22.: A német Bundesliga 1 első fordulója. A pénteki nyitó mérkőzésen a Bayern München az RB Leipziget látja vendégül.

Augusztus 23.: Rajtol az olasz Serie A. A bajnoki címet védő Napoli játssza a nyitó mérkőzést, idegenben, a Sassuolo ellen.

Augusztus 28.: A Bajnokok Ligája főtáblájának sorsolása.

Augusztus 29.: Az Európa-liga főtáblájának sorsolása.

Szeptember 16.: A Bajnokok Ligája első játéknapja a főtáblás szakaszban.

Szeptember 24.: Az Európa-liga első játéknapja a főtáblás szakaszban.