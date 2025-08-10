ARÉNA
2025. augusztus 10. vasárnap Lőrinc
fotó: TARR KSC Szekszárd
Nyitókép: TARR KSC Szekszárd

Felfoghatatlan tragédia, megemlékezésre hív a meghalt kosárlabdázó klubja

Infostart

A Tarr KSC Szekszárd csapata vasárnap este gyertyagyújtással emlékezik meg a 12 évesen elhunyt Fricsi Dóráról, aki edzésen lett rosszul. A sportorvosi engedéllyel rendelkező lányról az Infostart is beszámolt.

Megemlékezést tart a tragikusan elhunyt 12 éves játékosa, Fricsi Dóra tiszteletére a Tarr KSC Szekszárd - írja a teol.hu.

A gyertyagyújtásra augusztus 10-én, vasárnap este 8 órakor kerül sor a Szekszárd Városi Sportcsarnoknál található Dražen Petrović emlékfánál. A klub a család kérésére azt kérte, hogy a résztvevők színes ruhában érkezzenek, emlékezve a lány vidám személyiségére.

A klub korábban a közösségi oldalán tájékoztatott arról, hogy a 12 éves Fricsi Dóra augusztus 5-én, edzés közben minden előzmény nélkül lett rosszul, majd leállt a szívműködése. A lány edzője azonnal megkezdte az újraélesztést, és mentőket hívott. Bár a mentők stabilizálni tudták a sportoló állapotát, és mentőhelikopterrel a fővárosba szállították, a szakszerű kezelés ellenére sem sikerült megmenteni az életét.

Úgy tudjuk napokig altatásban tartották, de végül súlyos tüdőembólia végzett vele.

A klub korábbi tájékoztatása szerint a kosárlabdázó rendelkezett érvényes sportorvosi engedéllyel, de ahogy a sportvilágban tudvalévő, hasonló esetek sajnos így is előfordulhatnak.

Az Infostart az elsők között számolt be a tragédiáról, miután a klub feketére váltotta Facebook-oldalát, és a hozzászólók is részvétüket fejezték ki a családnak, barátoknak és a klubnak.

gyász

megemlékezés

kosárlabda

szekszárd

