Felfoghatatlan tragédia, megemlékezésre hív a meghalt kosárlabdázó klubja

Megemlékezést tart a tragikusan elhunyt 12 éves játékosa, Fricsi Dóra tiszteletére a Tarr KSC Szekszárd - írja a teol.hu.

A gyertyagyújtásra augusztus 10-én, vasárnap este 8 órakor kerül sor a Szekszárd Városi Sportcsarnoknál található Dražen Petrović emlékfánál. A klub a család kérésére azt kérte, hogy a résztvevők színes ruhában érkezzenek, emlékezve a lány vidám személyiségére.

A klub korábban a közösségi oldalán tájékoztatott arról, hogy a 12 éves Fricsi Dóra augusztus 5-én, edzés közben minden előzmény nélkül lett rosszul, majd leállt a szívműködése. A lány edzője azonnal megkezdte az újraélesztést, és mentőket hívott. Bár a mentők stabilizálni tudták a sportoló állapotát, és mentőhelikopterrel a fővárosba szállították, a szakszerű kezelés ellenére sem sikerült megmenteni az életét.

Úgy tudjuk napokig altatásban tartották, de végül súlyos tüdőembólia végzett vele.

A klub korábbi tájékoztatása szerint a kosárlabdázó rendelkezett érvényes sportorvosi engedéllyel, de ahogy a sportvilágban tudvalévő, hasonló esetek sajnos így is előfordulhatnak.

Az Infostart az elsők között számolt be a tragédiáról, miután a klub feketére váltotta Facebook-oldalát, és a hozzászólók is részvétüket fejezték ki a családnak, barátoknak és a klubnak.