Ilyen még sosem volt Anglia történelmében, hollywoodi sztárok kellettek hozzá

A klub 2020-ban került a hollywoodi sztárok, Ryan Reynolds és Rob McElhenney tulajdonába. Az új tulajdonosok jelentős befektetésekkel, tapasztalt játékosokkal és professzionális szemlélettel alakították át a csapatot, amely korábban évtizedekig a félprofi ligákban tengődött.

Ez a három egymást követő bajnoki cím és feljutás példátlan az angol profi futball történetében.

A Wrexham sikere nemcsak a pályán, hanem a klub körüli közösségben és a nemzetközi futballéletben is óriási visszhangot váltott ki. A Netflix dokumentumsorozata révén világszerte ismertté váltak, szurkolótáboruk megsokszorozódott, és a klub célja már a Premier League-be jutás.

„Néhány évvel ezelőtt, ha azt mondod nekem, hogy örömkönnyeket fogok hullatni egy Észak-Walesben zajló futballmeccs miatt, akkor Rob McElhenney-nek kellene lenned. Gratulálok a Wrexhamnek és a társelnökömnek! Ez életünk utazása.” - mondta Reynolds a feljutás utám és korábban is hangsúlyozta, hogy a Premier League a végső cél, és a mostani sikerrel egy lépéssel közelebb kerültek ehhez az álomhoz.

