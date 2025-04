Összeomlott a magyar vízilabda-válogatott védelme vk-elődöntő harmadik negyedében

A magyarok meccskeretéből a rutinos és 2013-ban világbajnok center, Bedő Krisztián maradt ki, míg a kapuban ezúttal Csoma Kristóf helyett Gyapjas Viktor kapott bizalmat. Utóbbi januárban remek teljesítménnyel járult hozzá a nemzeti együttes váratlanul fölényes, 20-10-es diadalához a két csapat legutóbbi mérkőzésén, a vk selejtezőjének elődöntőjében.

Varga Zsolt szövetségi kapitány tanítványai kissé álmosan kezdtek, ugyanis az első három támadásból kapura lövésig sem jutottak, eközben a görögök az első emberelőnyüket kihasználták az FTC-ben játszó Argiropulosz révén. A magyar gólcsendet Burián Gergely törte meg. A gólok ezt követően is felváltva estek: Kakarisz centerből lőtt a hálóba, erre a csapatkapitány Manhercz Krisztián válaszolt távoli bombával, majd Geniduniasz büntetője után Tátrai Dávid is messziről vette be a görög kaput. A magyarok először 4-3-nál vezettek, amikor Tátrai használta ki az első magyar fórt, de a túloldalon sem maradt ki az újabb emberelőnyös helyzet.

A második negyedben mindkét együttes védekezése alaposan feljavult, egyre kevésbé jöttek be a görög bejátszások és a magyar átlövések, ráadásul emberhátrányban is remekeltek a játékosok, rendre sikerült blokkolni a lövéseket, így sokáig csak egy-egy gól született, a magyarokét Vigvári Vince lőtte megúszásból. A játékrész vége viszont ismét az emberelőnyös gólokról szólt, a rivális és a magyar csapat is kétszer talált be fórban. A nagyszünetre végül a magyarok vonulhattak egygólos előnnyel, mert az utolsó másodpercekben Manhercz parádés lefordulása után megítélt ötméterest a sértett magabiztosan vágta a hálóba.

Térfélcserét követően sem tudott egyik gárda sem két góllal elhúzni: előbb az FTC görög klasszisa megúszásból és fórból betalálva fordított, erre pedig a szintén harmadszor eredményes klubtársa, Manhercz válaszolt. A görögök ritka akciógólját követően egy-egy emberelőnyös találat következett: Vigvári Vendel pattintós lövése után Gkiuvecisz szinte nullszögből talált be, ezt követően Csoma váltotta a magyar kapuban Gyapjast, de azt ő sem tudta megakadályozni, hogy a meccs során először az ellenfél vezessen két találattal.

Az utolsó nyolc percben a görög csapat bejátszásai rendre magyar kiállítást, fórban pedig az újabb bejátszások már gólokat eredményeztek, így a felzárkózás esélye alaposan megcsappant. A magyar gólok csak arra szolgáltak, hogy ne húzzon el még jobban a görög válogatott, amely végül négy góllal diadalmaskodott erősebb centerjátékának köszönhetően, ennek legékesebb bizonyítéka az volt, amikor a hajrában Nikolaidisz háttal a kapunak csavart a hálóba.

Varga Zsolt szövetségi kapitány tanítványai tehát sokáig fej fej mellett haladtak a riválissal, amely a harmadik negyed végén és a negyedik elején tudott elhúzni. A mezőny legeredményesebb játékosa az FTC görög klasszisa, Sztilianosz Argiropulosz volt öt góllal, a magyaroknál a csapatkapitány Manhercz Krisztián négy találattal zárt.

A magyarok a spanyol-horvát elődöntő vesztesével találkoznak a vasárnap 18.20 órakor kezdődő bronzmérkőzésen.

Férfi vízilabda világkupa, szuperdöntő, elődöntő:

Görögország-Magyarország 18-14 (4-4, 3-4, 5-2, 6-4)

gólszerzők: Argiropulosz 5, Szkumpakisz 3, Nikolaidisz, Kakarisz, Geniduniasz 2-2, Purosz, Kalogeropulosz, Alafragkisz, Gkiuvecisz 1-1, illetve Manhercz 4, Nagy Ád. 3, Tátrai, Burián 2-2, Vigvári Vi., Fekete, Vigvári Ve. 1-1

Edzői értékelés Varga Zsolt szövetségi kapitány szerint a magyar férfi vízilabda-válogatott nem tudta kikapcsolni a görög csapat világklasszis centereit, és elsősorban emiatt szenvedett 18-14-es vereséget a világkupa podgoricai szuperdöntőjének szombati elődöntőjében.



"A világ legerősebb centerei játszottak az ellenfélnél, akiket nehéz tartani. Fontos, hogy őket ki tudjuk kapcsolni. A kétméteres lövéseket ki kell szűrni. Amennyi akciógólt kaptunk, az nem megengedhető, akár olyan áron is el kell kerülni, hogy több emberhátrány legyen" - értékelt az MTI-nek a szakvezető, aki hozzátette, ebben a magyar együttesben benne van, hogy végig szoros, "ikszes" meccset játsszon a görögökkel, ami 10-10-ig ezúttal is sikerült.



A játékosként olimpiai bajnok szakvezető kifejtette, győzelmekre és vereségekre egyaránt szükség van egy csapat életében, mert a sikerek adják azt a visszajelzést, hogy jó úton jár, a kudarcok pedig megmutatják a hiányosságokat, és kijelölik a fejlődés irányát.



"A selejtező elődöntőjében Gyapjas Viktor elképesztő védések sorát mutatta be, most is volt ilyen, de az nem elvárható, hogy folyton megfogja a két méterről érkező lövéseket" - mondta a januárban 20-10-re megnyert és a most 18-14-re elvesztett meccs közötti különbségről Varga Zsolt.

korábban:

5-8. helyért:

Hollandia-Japán 20-15 (6-2, 3-5, 7-4, 4-4)

Montenegró-Németország 19-15 (5-3, 8-4, 3-4, 3-4)