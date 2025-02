Tanári Szoboszlai-gól, kupadöntős a Liverpool

Remek hangulatú kereskedést láthattunk ma az európai tőzsdéken, ebben a környezetben is nagyon felülteljesített a hazai piac, a BUX végül 3,3 százalékos pluszban, új történelmi csúcson zárta a napot. Azt már lehetett előre sejteni, hogy alapos átárazódást indíthat el a régiós tőzsdéken, ha bármilyen formában közelebb kerül az ukrajnai béke, márpedig most pont ezt láthatjuk: tegnap ugyanis a Bloomberg arról írt, hogy Donald Trump és kormánya a jövő héten esedékes müncheni biztonsági konferencián mutatja be régóta várt, az orosz-ukrán háború lezárását célzó tervét. Ennek hatására láthattuk tehát a mai ralit, a magyar mellett nagyot ugrott egyébként a lengyel, a cseh és az osztrák részvénypiac is. Eközben az amerikai tőzsdéken egyelőre csak kisebb elmozdulásokat láthatunk.