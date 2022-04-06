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BL élőben: A címvédő otthonában játszik a Real Madrid, a Villarreal vendége a Bayern
Carlo Ancelotti mégis irányítja a Stamford Bridge-en a Real Madridot, a Chelsea elleni BL-negyeddöntőben. Negatív lett a tesztje, délelőtt elutazhatott. A másik párban a Bayern München a Villarreal vendége.
CHELSEA–REAL MADRID. Az összeállítások. Chelsea: E. Mendy - Christensen, Thiago Silva, Rüdiger - Azpilicueta, Kanté, Jorginho, James – Mount, Havertz, Pulisic. Real Madrid: Courtois - Carvajal, Eder Militao, Alaba, F. Mendy - Fede Valverde, Casemiro, Modric, Kroos - Benzema, Vinicius Junior. A Chelsea-ben nem kezd sem Lukaku, sem Kovacic. A Madridnál Fede Valverde került be Marco Asensio helyett, a középpályát erősítendő.
VILLARREAL–BAYERN MÜNCHEN. Az összeállítások. Villarreal: Rulli - Foyth, Raul Albiol, Pau, Estupinan - Capoue, Parejo, Coquelin, Lo Celso - Gerard, Danjuma. Bayern München: Neuer - Pavard, Upamecano, Hernandez, Davies - Kimmich, Musiala, Gnabry, T. Müller, Coman - Lewandowski A bajoroknál visszatért Alphonso Davies, s kezd Musiala is, kimaradt ellenben Süle, Goretzka, s Sané is.