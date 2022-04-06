INFORÁDIÓ
   
2022. április 6. szerda
Bíborka, Vilmos

labdarúgás

bajnokok ligája

chelsea

real madrid

bayern münchen

villarreal

Nyon, 2018. szeptember 4.Carlo Ancelotti, az SSC Napoli vezetőedzője távozik az Európai Labdarúgó-szövetség, az UEFA Elit Edzői Fórumáról a szövetség nyoni székházában 2018. szeptember 4-én. (MTI/EPA/Salvatore Di Nolfi)

BL élőben: A címvédő otthonában játszik a Real Madrid, a Villarreal vendége a Bayern

Infostart

Carlo Ancelotti mégis irányítja a Stamford Bridge-en a Real Madridot, a Chelsea elleni BL-negyeddöntőben. Negatív lett a tesztje, délelőtt elutazhatott. A másik párban a Bayern München a Villarreal vendége.

CHELSEA–REAL MADRID. Az összeállítások. Chelsea: E. Mendy - Christensen, Thiago Silva, Rüdiger - Azpilicueta, Kanté, Jorginho, James – Mount, Havertz, Pulisic. Real Madrid: Courtois - Carvajal, Eder Militao, Alaba, F. Mendy - Fede Valverde, Casemiro, Modric, Kroos - Benzema, Vinicius Junior. A Chelsea-ben nem kezd sem Lukaku, sem Kovacic. A Madridnál Fede Valverde került be Marco Asensio helyett, a középpályát erősítendő.

VILLARREAL–BAYERN MÜNCHEN. Az összeállítások. Villarreal: Rulli - Foyth, Raul Albiol, Pau, Estupinan - Capoue, Parejo, Coquelin, Lo Celso - Gerard, Danjuma. Bayern München: Neuer - Pavard, Upamecano, Hernandez, Davies - Kimmich, Musiala, Gnabry, T. Müller, Coman - Lewandowski A bajoroknál visszatért Alphonso Davies, s kezd Musiala is, kimaradt ellenben Süle, Goretzka, s Sané is.

Inforádió élő adás - Kattintson ide, hallgassa most!

Nyitókép: MTI/EPA/Salvatore Di Nolfi

Kezdőlap Sport BL élőben: A címvédő otthonában játszik a Real Madrid, a Villarreal vendége a Bayern

A címlapról ajánljuk
Lásd még

Megérkezett az első külföldi gratuláció Orbán Viktornak – nem is akárhonnan

Nem véletlen a csecsen harcosok erőltetése az ukrajnai fronton

Nem gratulált Márki-Zay Péter Orbán Viktornak telefonon - ezért

Kína Oroszország mellé állt

Itt a Nyugat válasza az orosz nukleáris nyilatkozatra – szerda reggeli hadi helyzet

Lengyel nyilatkozat a V4-es együttműködésről a lemondott találkozó után

Itt a bejelentés: Márki-Zay Péter Hódmezővásárhelyen marad

Üzentek Orbán Viktornak a külföldi országok vezetői

×

Iratkozzon fel hírlevelünkre

és nem marad le az Infostart legfontosabb híreiről.
FELIRATKOZOM
×
INFOSTART
 
INFORÁDIÓ
PARTNEREINK
Sixt    iCom
infostart
AZ INFORÁDIÓ HÍRPORTÁLJA 
Infostart.hu © 2022     Hallgatottság - Médiaajánlat | Impresszum | Adatkezelési tájékoztató | Szerzői jogok | RSS
 
 

Médiaszolgáltatási tevékenységét a Médiatanács a Médiatanács Támogatási Program keretében támogatja.

NMHH
Az Év Honlapja 2018