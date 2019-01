Märcz Tamás, az év edzője: "nem a miénk a legerősebb csapat"

Mivel nem igazán tartotta számon, hogy vannak ilyen kitüntetések, meglepetésként érte Märcz Tamást, a magyar férfi vízilabda-válogatott szövetségi kapitányát, hogy csapatát az év csapatának, őt magának pedig az év edzőjének választották a FINA-nál.

Mint később megtudta, azokat az eseményeket veszi számba a FINA, amelyek az égisze alá tartoznak, és amelyeken vízilabdacsapatok indulnak, ezeken pedig együttese jól szerepelt, a Világligában ezüst-, a Világkupán aranyérmet nyert.

"Tulajdonképpen objektív mutató ez a FINA-nál, ehhez kötődik az edzői kitüntetés is, aminek nagyon örülünk, és ami pozicionálja a csapatot a nyilvánosság számára is"

- fogalmazott az InfoRádiónak Märcz.

A kapitányként eltöltött két évét értékelve elmondta, minden várakozását felülmúlta a munka, az idei eredményeket megelőzően a budapesti vb-ezüstöt is beleszámítva.

Fontosnak tartotta megjegyezni, hogy az idei eredmények alapján Magyarország kijutott a jövő évi világbajnokságra, ahonnan be lehet kerülni majd a 2020-as olimpiára is. "Egy csapat és egy kapitány is nagyon sokszor négy évben gondolkodik, én is. Nagyon szép volt, ami mögöttünk van, de most jönnek az igazán nehéz feladatok" - tette világossá az edző, aki szerint

kiegyenlített és erős a mezőny, amelynek jelen pillanatban nem is a legerősebb csapata a magyar válogatott,

de "van keresnivalónk minden tornán".

Nyitókép: MTI/Illyés Tibor