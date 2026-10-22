Kiürítenek két ukrán várost – napinfó

1956-os múzeumot hoz létre a kormány, amellyel méltó emléket állítanak a hősöknek és az áldozatoknak – jelentette be a miniszterelnök a Bem téren, a forradalom és szabadságharc 70. évfordulójának előestéjén. Ezt megelőzően a Műegyetemen megemlékezéssel és koszorúzással kezdődtek az 1956-os forradalom 70. évfordulójának hivatalos megemlékezései.

Gondoskodni kell 1956 eszméjének és tanulságainak továbbadásáról - hangsúlyozta a köztársasági elnök a forradalom és szabadságharc 70. évfordulója alkalmából tartott nyíregyházi ünnepségen. Baka András kiemelte: a történelmi emlékezet megőrzésében nélkülözhetetlen szerepük van a történészeknek.

A helyi közösségek és a vidéki települések fejlesztésére fordítaná a kormány a Norvég Alap több mint 92 milliárdos forrását – közölte a vidék- és településfejlesztési miniszter, miután egyeztetett Norvégia budapesti nagykövetével. Lőrincz Viktória szerint kiemelt cél az életminőség, a közszolgáltatásokhoz való hozzáférés és a vidéki térségek gazdasági ellenálló képességének javítása.

Magyar Honvédség költségvetése 2 százalékkal nő jövőre, ami körülbelül 100 milliárd forinttal jelent több forrást - közölte a honvédelmi miniszter a Facebook-oldalán. Ruszin-Szendi Romulusz azt írta: a többletforrást elsősorban az illetmények korábbi hiányosságainak kiigazítására fordítják, és a bérek rendezését 2028-ban és 2029-ben is folytatják.

Magyarországon volt szeptemberben a második legalacsonyabb, 1,6 százalékos infláció az Európai Unió tagállamai között - írta a gazdasági és energetikai miniszter a Facebook-oldalán. Kapitány István felidézte, hogy tavaly szeptemberben az Eurostat összehasonlítása alapján Magyarország még az 5 legmagasabb inflációjú uniós tagállam között volt.

Informatikai kockázat miatt ideiglenesen leállt több kormányzati oldal éjszaka. Tanács Zoltán tárcavezető azt írta, hogy több európai országhoz hasonlóan, elővigyázatosságból döntött a kormány egyes kormányzati internetes szolgáltatások leállítása vagy korlátozása mellett.

Az Alkotmánybírósághoz fordul a Fidesz és a KDNP az Otthoni Energiatároló Program feltételeinek utólagos módosítása miatt. A Fidesz-frakció szerint már megítélt támogatást vesz el a családoktól a Tisza-kormány.

Két hónappal meghosszabbította a Kecskeméti Járásbíróság az NKA-ügyben gyanúsított Bús Balázs letartóztatását. A Nemzeti Kulturális Alap korábbi alelnökét különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezeléssel gyanúsítják.

A zöldterület-fenntartó cégek közbeszerzési pályázata kapcsán kartellezés gyanúja miatt bejelentést tett a Gazdasági Versenyhivatalnál, Zugló polgármestere. Rózsa András azt írta: öt ajánlat ugyanattól a hat cégtől érkezett, amelyek 2024 vége óta több mint egy tucat budapesti önkormányzati faápolási tenderen indultak, és azokat mindig valamelyikük nyerte.

A 2022 és 2025 között rendezett nagy nemzetközi sportesemények átvilágítását rendelte el a kormány. A belügyminiszter a pénzügyminiszter bevonásával vizsgálódik.

Május óta tizedannyiba kerültek a külügyminiszteri utazások, mint tavaly ugyanebben az időszakban. Orbán Anita külügyminiszter közölte, amíg a "Szijjártó-minisztérium" 2025 májusa és októbere között több mint 960 millió forintot költött 37 utazásra, addig ők 2026 azonos időszakában 23 alkalommal kevesebb mint 63 millió forintból utaztak.

Leépítések kezdődtek az iváncsai akkumulátorgyárban a Liga szakszervezet információi szerint. Váratlanul bocsátottak el több magyar munkavállalót és a dolgozók úgy tudják, a létszámleépítés folytatódni fog. A vállalat megerősítette az elbocsátások tényét.

Megérkezett az egyszeri állami támogatás a fővárosi önkormányzathoz a kormány és a főváros között született megállapodásnak megfelelően - közölte a Főpolgármesteri Hivatal főigazgatója. Kiss Ambrus azt mondta, a támogatást átutalták, így jelenleg a fővárosi önkormányzatnak 30 milliárd forint áll rendelkezésére.

Csökkentik a 8. kerület vezetőinek fizetését, a fővárosi parkolási rendszer tervezett átrendezése miatt várható pénzügyi elvonás miatt. Pikó András polgármester közölte: a polgármester, az alpolgármesterek, politikai munkatársak fizetése csökken, a képviselők illetményét pedig a jelenlegi szinten befagyasztják.

Szigorodhat a rövid távú lakáskiadás szabályozása az I. kerületben, a budai Várban teljes tiltás jöhet - közölte a Budavári Önkormányzat a Facebook-oldalán. Azt írták, a kerületiek véleménye alapján elkészült az új rendelettervezet, amelyet most társadalmi egyeztetésre bocsátanak.

A Wizz Air öt repülőgépet von ki romániai bázisairól, ami több járat megszűnésével jár. A diszkont légitársaság a közel-keleti konfliktus okozta megnövekedett működési költségekkel indokolja a kapacitások csökkentését.

Fekete-tengeri haditengerészeti misszió létrehozását szorgalmazza az Európai Parlament, a civil hajók ellen elkövetett legutóbbi halálos támadások nyomán. Felszólították az uniós országokat, hogy a NATO-val együttműködve támogassák Bulgáriát és Romániát a fekete-tengeri hajózást fenyegető ellenséges drónok korai észlelésében.

Ukrajna elrendelte Kramatorszk és Szlovjanszk frontvárosok részleges evakuálását az orosz hadsereg folyamatos támadásai miatt. A régió ukrán kormányzója azt nem közölte, ez hány embert érint. Az ukrán csapatok védik a donyecki ipari régió utolsó, Oroszország által még meg nem szállt részén található, stratégiai jelentőségű városokat. Donyeck megye teljes elfoglalása Moszkva számára fontos háborús cél.

Ukrajna lakossága 28,5 millió főre csökkent az ukrán demográfiai intézet szerint. Az ukrán nők kongresszusán elhangzott, hogy a csökkenés nem annyira a haláleseteknek, mint inkább az elvándorlásnak köszönhető.

Terrorszervezetté nyilváníttatná az Európai Parlament az Irán támogatását élvező jemeni húszi mozgalmat. A strasbourgi plenáris ülésen elfogadott állásfoglalásban a képviselők elítélték a húszik Szaúd-Arábia, Izrael és az Egyesült Arab Emírségek elleni támadásait, valamint jemeni katonai offenzívájukat.

Újabb hét olajszállító tartályhajót ért támadás a Hormuzi-szorosban hajnalban– jelentette az iráni állami televízió. A Forradalmi Gárda közlése szerint 4 hajó kigyulladt, további 3 pedig tengeri aknára futott, és irányíthatatlanná vált.

Nagyszabású terrortámadással fenyegette meg Izraelt a Hamász. Üzenetüket az ENSZ humanitárius koordinátorának adták át. Azt is közölték, hogy Izrael területén, a főként palesztinok lakta Ciszjordániában és külföldön is készek támadást végrehajtani.