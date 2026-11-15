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Nyitókép: Pridannikov

Jövő héten ül egy asztalhoz Trump, Putyin és Hszi

Infostart / MTI

Az apropó az APEC-csúcs. Ukrajna nem lesz napirenden.

Jövő hét csütörtökön találkozik egymással Donald Trump amerikai, Vlagyimir Putyin orosz és Hszi Csin-ping kínai elnök - jelentette be a Fehér Ház.

A tájékoztatás szerint a háromoldalú találkozót a dél-kínai Sencsen városában rendezendő Ázsiai és Csendes-óceáni Gazdasági Együttműködés csúcs alkalmából tartják.

Trump a többi között a nukleáris leszerelés, valamint az iráni konfliktus kérdését is felveti majd Putyinnak, azonban várhatóan nem kerül sor az ukrajnai háborúval kapcsolatos megbeszélésekre - közölte a Fehér Ház egyik tisztségviselője a sajtóval. A tisztségviselő ezt azzal indokolta, hogy Trump és Putyin nem fognak négyszemközt találkozni.

Peking korábban fenntartásait fejezte ki a háromoldalú nukleáris leszerelési tárgyalásokkal kapcsolatban. A kínai vezetés azzal érvelt, hogy az ország nukleáris képességei nem mérhetők össze az Egyesült Államokéval és Oroszországéval, ezért jelenleg nemtartaná méltányosnak, ésszerűnek és reálisnak az ilyen tárgyalásokhoz való csatlakozást.

Kormányzati források szerint a találkozón Trump várhatóan nem említi fel Jensen Huang, az amerikai Nvidia chipgyártó vállalat volt vezérigazgatójának ügyét, aki azt követően kényszerült lemondani, hogy egy feltételezett kínai kémmel folytatott házasságon kívüli kapcsolata nemzetbiztonsági aggályokat vetett fel.

Amerikai tisztségviselők azt mondták, az elnököt Elon Musk amerikai techmilliárdos is elkíséri Kínába.

Hétfőn kezdődő, négynapos ázsiai körútja során során Trump a Fülöp-szigeteket is útba ejti, ahol találkozik az Egyesült Államokat, Indiát, Japánt és Ausztráliát tömörítő Quad csoport vezetőivel.

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