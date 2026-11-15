Ha erre jár, jól figyeljen, már AI jelzőlámpák irányítják a forgalmat

Bécsben mintegy 200, gyalogosok és kerékpárosok által működtethető nyomógombos jelzőlámpa található, amelyek korszerűsítése 2019-ben kezdődött. Jelenleg már 30 AI-alapú jelzőlámpa működik a városban.

A rendszerek kamerák és érzékelők segítségével mérik fel a gyalogos-átkelőhelyek környezetét, nagyjából 30 négyzetméteres területen. A mesterséges intelligencia nemcsak azt érzékeli, hányan várakoznak az átkelésre, hanem azt is, hogy közülük kik szeretnének ténylegesen átkelni az úttesten, és mennyi időre lehet szükségük ehhez – közölte Bécs város magyarországi képviselete.

Ha a rendszer átkelési szándékot észlel, a gyalogosnak nem kell megnyomnia a gombot, a jelzőlámpa automatikusan érzékeli a zöld jelzés iránti igényt.

A technológia a mozgásukban korlátozott emberek, a kerekesszékkel közlekedők és a babakocsival haladók igényeit is figyelembe veszi.

A fejlesztés a Grazi Műszaki Egyetem közreműködésével valósul meg, ahol már azt is kutatják, hogyan lehetne a közösségi közlekedést még hatékonyabban integrálni az intelligens forgalomirányításba.