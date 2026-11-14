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Lottószelvények a Szerencsejáték Zrt. Csalogány utcai lottózójában Budapesten 2019. március 22-én. Minden idők harmadik legnagyobb nyereménye, 3,414 milliárd forint a tét az Ötöslottó hétvégi sorsolásán.
Nyitókép: MTI/Mónus Márton

Ez a hét öt száma

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A Szerencsejáték Zrt. tájékoztatása szerint a 46. héten megtartott ötös lottó és Joker számsorsoláson a következő számokat húzták ki.


Joker: 732989

1 darab Joker volt, nyereménye: 125.007.075 forint.

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Csizmadia Ervin
a Méltányosság Politikaelemző Központ igazgatója
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Eltűnhetnek a parkolási mikuláscsomagok, nagy változás jöhet a közlekedésben

Eltűnhetnek a parkolási mikuláscsomagok, nagy változás jöhet a közlekedésben

Jelentős változások jöhetnek a magyar közlekedésben, a tervek szerint megszűnhetnek a szélvédőkre helyezett parkolási mikuláscsomagok, és a jövőben kamerás autókkal is ellenőrizhetnék a parkolási díjak befizetését. Emellett 2027 elejétől átalakulhat a Budapesti Közlekedési Központ működése is, amely az állam és a főváros közös közlekedésszervezőjévé válhat. A két változást előkészítő törvénymódosításokat már társadalmi egyeztetésre bocsátották, jelentette be Facebook-oldalán Vitézy Dávid.

Penzcentrum.hu
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Különleges bulivillamos indul útjára Budapesten szombatonként: ezen a vonalon közlekedik, így lehet feljutni rá

Különleges bulivillamos indul útjára Budapesten szombatonként: ezen a vonalon közlekedik, így lehet feljutni rá

A tánctérré alakított szerelvényen ismert hazai DJ-k és zenei kollektívák szolgáltatják a zenét, miközben a résztvevők az esti Budapest kivilágított utcáin utaznak keresztül.

BBC
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