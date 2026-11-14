Ez a hét öt száma

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Jelentős változások jöhetnek a magyar közlekedésben, a tervek szerint megszűnhetnek a szélvédőkre helyezett parkolási mikuláscsomagok, és a jövőben kamerás autókkal is ellenőrizhetnék a parkolási díjak befizetését. Emellett 2027 elejétől átalakulhat a Budapesti Közlekedési Központ működése is, amely az állam és a főváros közös közlekedésszervezőjévé válhat. A két változást előkészítő törvénymódosításokat már társadalmi egyeztetésre bocsátották, jelentette be Facebook-oldalán Vitézy Dávid.
A tánctérré alakított szerelvényen ismert hazai DJ-k és zenei kollektívák szolgáltatják a zenét, miközben a résztvevők az esti Budapest kivilágított utcáin utaznak keresztül.
The Ukrainian president says US envoys touted the exchange as part of efforts to end the war with Russia.