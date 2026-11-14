Ez a hét öt száma

Jelentős változások jöhetnek a magyar közlekedésben, a tervek szerint megszűnhetnek a szélvédőkre helyezett parkolási mikuláscsomagok, és a jövőben kamerás autókkal is ellenőrizhetnék a parkolási díjak befizetését. Emellett 2027 elejétől átalakulhat a Budapesti Közlekedési Központ működése is, amely az állam és a főváros közös közlekedésszervezőjévé válhat. A két változást előkészítő törvénymódosításokat már társadalmi egyeztetésre bocsátották, jelentette be Facebook-oldalán Vitézy Dávid.