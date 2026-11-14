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Az irodalmi Nobel-díjjal kitüntetett Krasznahorkai László író fotózáson vesz részt Barcelonában 2026. február 25-én. Krasznahorkai Adan Kovacsics magyar származású chilei mûfordítóval a nap folyamán kerekasztal-beszélgetésen vesz részt a katalán fõvárosban.
Nyitókép: MTI/EPA/EFE/Quique García

Díszdoktor lett Szegeden Krasznahorkai László

Infostart / MTI

Az Egyetem napját hagyományosan a november 11-hez közeli egyik hétvégén ünneplik Szegeden.

Díszdoktori címmel tüntették ki Krasznahorkai László Nobel-díjas írót a Szegedi Tudományegyetem (SZTE) ünnepi szenátusi ülésén .

A felsőfokú tanulmányait 1973-ban az SZTE egyik elődintézménye, a József Attila Tudományegyetem jogi karán elkezdő író a Doctor Honoris Causa címmel kitüntetettek nevében mondott beszédeként Akadályelmélet című, először 2008-ban megjelent művét olvasta fel.

Karikó Katalin Nobel-díjas biokémikus, az SZTE professzora a szenátusülés díszvendégeként mondott beszédében azt mondta, minden tudásával segíteni kívánja az egyetemet, hogy minél híresebb, erősebb legyen. Hangsúlyozta, az itt dolgozó tanárok biztosítják az eljövendő nemzedék kiválóságát.

Rovó László rektor ünnepi beszédében hangsúlyozta, az egyetem már csaknem négy és fél évszázada szolgálja a tudományt, az oktatást és a nemzet fejlődését. Története során bizonyította, egyszerre képes őrizni hagyományait és megújulni.

A professzor felhívta a figyelmet arra, hogy az SZTE hallgatói létszáma meghaladta a 26 ezret, 2011 óta nem tanult ennyi fiatal az egyetemen. Ez a szám jóval több, mint egy kedvező statisztikai adat, a bizalom mutatója - hangoztatta.

A második ciklusa lezáráshoz közeledő rektor kiemelte, az SZTE-n olyan kutatási és innovációs beruházások valósultak meg az elmúlt évtizedben, amelyek nemzetközi összehasonlításban is a tudományos infrastruktúra élvonalába emelik az intézményt. Új laboratóriumok, új kutatási platformok, új műszerek és új tudományos együttműködések jöttek létre. Olyan lehetőségek, amelyek révén az SZTE kutatói a világ vezető műhelyeivel dolgozhatnak együtt.

A professzor rámutatott, hogy mindez azonban nem csupán a kutatás sikeréről szól. Az egyetem legfontosabb feladata továbbra is az oktatás. Ezek a fejlesztések a hallgatók számára is kézzelfogható előnyt jelentenek. Olyan technológiai környezetben szerezhetnek tudást és tapasztalatot, amely számos területen a nemzetközi élvonal színvonalát képviseli.

Az igazságügyi miniszter is kapott elismerést

Az ünnepségen Pro Universitate-díjjal tüntették ki Görög Márta igazságügyi minisztert, az egyetem professzorát, az SZTE Állam- és Jogtudományi Karának korábbi dékánját, valamint Lázár György professzort, az SZTE Szent-Györgyi Albert Orvostudományi Kar korábbi dékánját.

Görög Márta beszédében emlékeztetett arra, 2005-ben azzal a szándékkal hozták létre az SZTE Alma Mater öregdiák-szervezetet, hogy összekapcsolják az egyetem tagjainak különböző generációit, a jelenlegi és egykori hallgatókat. Azért, hogy tanulhassanak egymástól, támogassák egymást, megőrizzék az értékeken alapuló közösséget, és ápolják a szegedi egyetem által megtestesített, tudásközpontú szellemi örökséget.

A szervezetet alapító professzor bejelentette, nemzetközi példák alapján létrehozták az SZTE Alma Mater Tanácsot. A tanácsadó testület támogatni fogja az öregdiák-szervezet fejlődését, ajánlásaival tovább bővíti annak nemzetközi hálózatát, valamint elősegíti a tehetséggondozást.

Görög Márta közölte, elfogadta Rovó László rektor felkérését a tanács elnöki tisztjének betöltésére. Mint mondta, ebben a szerepkörben célja az lesz, hogy a lehető legtöbb szakértelmet, tapasztalatot és szakmai támogatást bevonják az öregdiák-hálózatba, tovább erősítve és kiterjesztve az általa már ma is képviselt értékeket.

Az Egyetem napját hagyományosan a november 11-hez közeli egyik hétvégén ünneplik Szegeden, mert 1872-ben e napon kezdődött meg a tanítás az SZTE jogelődjének tekintett kolozsvári egyetemen. 1940-ben is november 11-én tartották a városban az újonnan alapított Horthy Miklós Tudományegyetem tanévnyitó ünnepségét, amelyen a Nobel-díjas Szent-Györgyi Albert rektor mondott beszédet.

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