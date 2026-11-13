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ARÉNA - PODCASTOK
Mikrofonon egy rádió stúdiójában.
Nyitókép: Getty Images/Witthaya Prasongsin

Hétvégi műsorok az InfoRádióban – Arénák

InfoRádió

A hétvégén az InfoRádióban hallható lesz mások mellett Pánics Gergely ortopéd-traumatológus, Farkas András nyugdíjszakértő, Hack Péter jogász, és Zacher Gábor toxikológus is.

Szombat

11.00 Pánics Gergely ortopéd-traumatológus

14.00 Balogh László, az ingatlan.com vezető gazdasági szakértője

16.00 Magyarics Tamás külpolitikai szakértő, az Eötvös Loránd Tudományegyetem emeritus professzora

18.00 Tálas Péter, a Stratégia és Védelem Konzultációs Csoport biztonságpolitikai elemzője

23.00 Farkas András nyugdíjszakértő, a NyugdíjGuru News alapítója

Vasárnap

5.00 Hack Péter jogász, az ELTE emeritus professzora

8.00 Dobrowiecki Péter Lengyelország-szakértő

13.00 Resperger István ezredes, a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem Szent-István Biztonságkutató Központ igazgatója

14.00 Wéber Gábor Forma–1-es kommentátor

16.00 Keleti Arthur kibertitok jövőkutató, az Informatikai Biztonság Napja (ITBN) alapítója

18.00 Zacher Gábor toxikológus, sürgősségi orvos

23.00 Turi Attila, a Magyar Művészeti Akadémia elnöke

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Kezdőlap    Belföld    Hétvégi műsorok az InfoRádióban – Arénák

inforádió

aréna

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Dobrowiecki Péter: hiába a magyar–lengyel közeledés, Donald Tuskék figyelme most máshol jár

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A krakkói tragédia megtörtént, az ország gyászol, a politika hasznot húz

VIDEÓ
Száraz november: miért nem mindegy, hogy mit iszunk? Zacher Gábor, Inforádió, Aréna
Lesz-e béke Lengyelországban a krakkói vérengzés után? Dobrowiecki Péter, Inforádió, Aréna
Európa lángokban: miért most mennek utcára az emberek? Tálas Péter, Inforádió, Aréna
 
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2026.11.16. hétfő, 18:00
Csizmadia Ervin
a Méltányosság Politikaelemző Központ igazgatója
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