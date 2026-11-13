Hétvégi műsorok az InfoRádióban – Arénák

Szombat
11.00 Pánics Gergely ortopéd-traumatológus
14.00 Balogh László, az ingatlan.com vezető gazdasági szakértője
16.00 Magyarics Tamás külpolitikai szakértő, az Eötvös Loránd Tudományegyetem emeritus professzora
18.00 Tálas Péter, a Stratégia és Védelem Konzultációs Csoport biztonságpolitikai elemzője
23.00 Farkas András nyugdíjszakértő, a NyugdíjGuru News alapítója
Vasárnap
5.00 Hack Péter jogász, az ELTE emeritus professzora
8.00 Dobrowiecki Péter Lengyelország-szakértő
13.00 Resperger István ezredes, a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem Szent-István Biztonságkutató Központ igazgatója
14.00 Wéber Gábor Forma–1-es kommentátor
16.00 Keleti Arthur kibertitok jövőkutató, az Informatikai Biztonság Napja (ITBN) alapítója
18.00 Zacher Gábor toxikológus, sürgősségi orvos
23.00 Turi Attila, a Magyar Művészeti Akadémia elnöke