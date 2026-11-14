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Nyitókép: Facebook/Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság

Hortobágyi természetkárosítás miatt tett feljelentés a térség képviselője

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Évek óta zajlottak a szabálytalanságok, a nemzeti park illetékesei is tudhatták Ruszin-Szendi Romulusz szerint.

Feljelentést tett a Hortobágyi Nemzeti Park területén történt súlyos természet- és környezetkárosítás gyanúja miatt a honvédelmi miniszter. Ruszin-Szendi Romulusz erről szombaton a Facebook-oldalán számolt be.

A tárcavezető bejegyzésében azt írta: olyan információk jutottak el hozzá, amelyek szerint a

szigorúan védett Fekete-réten engedély nélküli vízkivétel történt, jogosulatlanul alakították át a nemzeti park csatornarendszerét, védett tölgyerdőt veszélyeztettek, valamint túllegeltették a területet.

Ruszin-Szendi Romulusz szerint különösen aggasztó, hogy a problémák nem most kezdődtek: a károkozásokról a nemzeti park illetékesei évek óta tudhattak, mégsem történt érdemi beavatkozás. Ezért a feljelentésben átfogó vizsgálatra és arra kérte a hatóságokat, hogy "amennyiben jogsértés történt, annak legyen következménye, aki hibázott, azt vonják felelősségre".

A miniszter jelezte, Hajdú-Bihar megye 5. számú, Hajdúszoboszló központú választókerületének országgyűlési képviselőjeként tett feljelentést, mert a Hortobágy választókerület része.

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Kezdőlap    Belföld    Hortobágyi természetkárosítás miatt tett feljelentés a térség képviselője

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