Hortobágyi természetkárosítás miatt tett feljelentés a térség képviselője

Feljelentést tett a Hortobágyi Nemzeti Park területén történt súlyos természet- és környezetkárosítás gyanúja miatt a honvédelmi miniszter. Ruszin-Szendi Romulusz erről szombaton a Facebook-oldalán számolt be.

A tárcavezető bejegyzésében azt írta: olyan információk jutottak el hozzá, amelyek szerint a

szigorúan védett Fekete-réten engedély nélküli vízkivétel történt, jogosulatlanul alakították át a nemzeti park csatornarendszerét, védett tölgyerdőt veszélyeztettek, valamint túllegeltették a területet.

Ruszin-Szendi Romulusz szerint különösen aggasztó, hogy a problémák nem most kezdődtek: a károkozásokról a nemzeti park illetékesei évek óta tudhattak, mégsem történt érdemi beavatkozás. Ezért a feljelentésben átfogó vizsgálatra és arra kérte a hatóságokat, hogy "amennyiben jogsértés történt, annak legyen következménye, aki hibázott, azt vonják felelősségre".

A miniszter jelezte, Hajdú-Bihar megye 5. számú, Hajdúszoboszló központú választókerületének országgyűlési képviselőjeként tett feljelentést, mert a Hortobágy választókerület része.