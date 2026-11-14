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Nyitókép: Manu Fernández

Lehet tippelni, melyik mezszám a „legértékesebb” a Premier League-ben

Infostart

Bár továbbra is a 9-es mezt viselők szerzik a legtöbb gólt a Premier League-ben, a trendek sokat változtak azóta, hogy az 1990-es évek elején bevezették az állandó mezszámokat.

A The Guardian összeállításából kiderül, hogy a Transfermarkt adatai szerint az 1-től 99-ig terjedő számok mindegyikét használta már a jelenlegi Premier League-klubok valamelyike, egyet kivéve. Jól mutatja, mennyire véletlenszerű lehet a választás, hogy a Brentfordnál és a Manchester Citynél például sosem volt 46-os mezszám, ugyanakkor előbbinél feltűnt már a 99-es, utóbbinál pedig a 98-as is.

Az egyik legfurcsább anomália a Chelsea-hez kötődik: a Kékeknél még sosem viselt játékos 81-esnél magasabb számot – pedig úgy tűnt, mintha minden nyáron ennyi új igazolásuk lenne. Vagy talán az Everton helyzete a legkülönösebb: a 2026–2027-es szezonban már a második játékos viseli náluk a 10-es mezt, miközben 7-es és 9-es számú mezük egyáltalán nincs.

Az állandó mezszámok rendszere viszonylag új keletű a labdarúgás történetében. A számozott mezeket először 1911-ben vezették be, és az 1990-es évekig általában a kezdőcsapat tagjai viselték az 1-től 11-ig terjedő számokat. Manapság előfordulhat, hogy egy játékos számára a mezszám fontosabb, mint maga a klub, amelynek a színeiben pályára lép – a szám ugyanis a személyes márkája részévé válik. Gondoljunk csak Cristiano Ronaldóra, és a CR7 brandre.

Az Opta adatai szerint – 1993 óta, amikor a Premier League-ben bevezették az állandó mezszámokat – nyomon követhető, mely számokhoz hány gól fűződik. Az első öt helyen a 7-estől a 11-esig terjedő számok állnak; a hagyományos számoknak van tehát a legnagyobb súlyuk. A további sorrend már kevésbé magától értetődő. A 14-es szám esetében Thierry Henry oroszlánrészt vállalt a góltermésből. Ezzel szemben nehéz olyan játékosokat említeni, akik érdemben hozzájárultak volna ahhoz az 1100-nál is több gólhoz, amely a 17-estől a 20-asig terjedő számokhoz köthető.

Egy játékos értékét sokkal több minden határozza meg, mint csupán a gólok száma. A Transfermarkt a „tömegek bölcsességét” hívja segítségül, hogy számos tényező alapján meghatározza az egyes játékosok elméleti piaci értékét. Ez inkább iránymutató jellegű, semmint annak pontos meghatározása, hogy mennyibe kerülne egy labdarúgó kivásárlása jelenlegi klubjából.

Ezen adatok segítségével kideríthetjük, mely mezszámok képviselik a legnagyobb értéket a 2026–27-es Premier League-szezonban. Egyéni szinten nem figyelhető meg egyértelmű minta: az a tizenhárom labdarúgó, akinek az értéke eléri vagy meghaladja a 100 millió eurót, összesen tíz különböző mezszámon osztozik – közülük leginkább a 11-es hiányzik. Mohamed Szalah csúcsformája idején ez elképzelhetetlen lett volna.

A legjobb nyolc játékos között mindössze egyetlen 9-es található, holott a Premier League legértékesebb játékosa éppen Erling Haaland. Bár João Pedro is tagja a 100 millió eurós „klubnak”, a mezszámok szerinti összesített piaci érték tekintetében a 10-es áll az élen (766 millió euró), megelőzve a 9-est (752 millió euró) és a 7-est (683,5 millió euró). Szoboszlai Dominik mezszáma, mint tudjuk, a 8-as. Ugyanakkor egyik említett mezszámhoz sem tartozik a legmagasabb átlagérték; a mezszámok értékelésénél ugyanis a minőség fontosabb, mint a mennyiség.

Ha nem a Chelsea, a Manchester United vagy a Newcastle szurkolója valaki, valószínűleg nem tudná megnevezni azt a játékost, aki a 41-es mezt viseli ezeknél a kluboknál – sőt még szurkolóként is nehéz feladat lehetne. Ám mivel az Arsenal játékosa, Declan Rice is a listán szerepel – Estêvão, Harry Amass és Jacob Ramsey társaságában –, a 41-es mezszámhoz tartozik a legmagasabb átlagos piaci érték a Premier League-ben. A korábbi szezonokban másképp festett volna ez a rangsor: valószínűleg a hagyományos 1–11-es mezszámok közül több is bekerült volna az első tízbe. 2018-ban vagy 2019-ben bizonyos időszakokban N’Golo Kanté és Raheem Sterling – a 7-es mezben – legalább 100 millió eurót ért, míg Eden Hazard, Harry Kane és Sadio Mané a 10-es mezben képviselt hasonlóan magas értéket. Ma azonban – nagyrészt Rice-nak köszönhetően – átlagosan a 41-es mezszám ér a legtöbbet.

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