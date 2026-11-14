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Megerõsített rendõri jelenlét két betiltott politikai megmozdulás  a szélsõjobboldali csoportnak minõsített Május 9. Bizottság felhívására szervezett tüntetés, illetve a Nincs helye a náciknak Párizsban elnevezésû antifasiszta ellentüntetés  tervezett helyszínén, Párizs belvárosában 2026. május 9-én. A hatóságok 46 embert, köztük három kiskorút õrizetbe vettek erõszakos cselekmények és rongálások elkövetésére irányuló csoportosulásban való részvétel, csoportos szándékos erõszak és tiltott fegyverek viselése miatt.
Nyitókép: Mohamed Badra

Ismét százezrek tüntettek Franciaországban

Infostart / MTI

Összecsapások ezúttal nem voltak, csak kisebb incidensek.

Mintegy 106 ezren vonultak utcára szombaton Franciaország több városában az élet drágulása ellen és a fiatalok támogatásáért; a szakszervezetek által szervezett tüntetéssorozat már az ötödik egymást követő szombaton zajlik. Párizsban 24 ezer ember vett részt a megmozduláson - közölte a francia belügyminisztérium.

A diákok szakszervezeti szövetségének számításai szerint ennél jóval többen, országszerte kétszázezren, Párizsban pedig százezren voltak.

A belügyminisztérium közlése szerint Párizsban késő délutánig nem történt súlyosabb incidens, de országszerte 121 tüntetőt igazoltattak.

A múlt héten országszerte 146 ezren, Párizsban pedig 46 ezren vonultak az utcákra.

Párizsban a menet nagy része elérte a Nation teret, "eddig nagyobb incidens nélkül" - közölte a rendőrkapitányság. Hozzátették: "ellenséges egyének kis csoportja" azonban a Chaligny utcában megdobálta a rendőröket, könnygázt kellett bevetni az oszlatásukhoz".

A párizsi ügyészség közlése szerint huszonkét embert állítottak elő, köztük három kiskorút. Többségüket azért, mert szúrásra alkalmas eszközt vittek magukkal, mások sértegettek vagy megszegték a tüntetésre vonatkozó szabályokat.

Lyonban tüntetők megtámadták a BFMTV hírtelevízió forgatócsoportját, a stábot rendőröknek kellett kimenekíteniük - közölték a helyi hatóságok.

A Rhone megyei kormányhivatal közlése szerint a tüntetők a két újságíróból és két biztonsági emberből álló forgatócsoportra "vetették magukat", "igen erőszakos módon, lincselési szándékkal", a CRS rohamrendőség beavatkozására volt szükség a védelmükben.

Egy szabadúszó újságíró elmondta, hogy az egyik riportert többször megütötték, kameráját elvették, a földre dobták, majd a törött kamerát ellopták.

A lyoni tüntetésen a hatóságok szerint nyolcezren vettek részt. A megmozdulás több céllal indult: az éghajlatváltozás ellen, valamint a gyerekek és a fiatalok jogaiért vonultak az utcára.

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