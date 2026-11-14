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Nyitókép: MTI/Purger Tamás

Áder Jánosnak van egy kérése Forsthoffer Ágneshez

Infostart / MTI

Nyílt levelet írt a házelnöknek.

Nyílt levélben kérte jótékonysági keretéből elindított, tehetséges fiatalokat támogató programja folytatását Áder János volt köztársasági elnök Forsthoffer Ágnes házelnöktől szombaton.

A dokumentumot szombaton juttatta el a volt államfő sajtómunkatársa az MTI-hez, emlékeztetve arra, a kormány megszüntetné a volt köztársasági elnökök évi 73 millió forintos támogatási - úgynevezett jótékonysági - keretét, a hivatalban lévő házelnök és köztársasági elnök keretét ugyanakkor évi 100 millió forintra emeli.

Áder János az Országgyűlés elnökét a nyílt levélben arról tájékoztatta, hogy négy éve ezt a támogatási keretet tanulmányi ösztöndíjjá alakította, az összeg túlnyomó részét hátrányos helyzetű, tehetséges fiatalok támogatására fordítva. Kifejtette: olyan fiatalokról van szó, akik egyik vagy mindkét szülőjüket elveszítették, illetve egyéb okból vannak hátrányos helyzetben.

Jelezte: évi keretéből az elmúlt években 88 fiatalt támogatott havi 100 ezer forinttal, így segítve őket abban, hogy befejezzék középiskolai tanulmányaikat, diplomát, vagy szakmát szerezzenek.

A szervezet munkáját Forsthoffer Ágnes figyelmébe ajánlva jelezte: a jogosultak kiválasztásában, a havi összeg folyósításában és az ellenőrzésben a több mint 20 éve működő Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetségére (MATEHETSZ) támaszkodott.

Áder János arra kérte a házelnököt, hogy megnövelt támogatási keretéből folytassa a program támogatását. A volt államfő írásában három levélrészletet is közzétett, bemutatva a támogatást igénylők nehéz életkörülményeit.

A volt államfő arra reagálva tette közzé kérését, hogy Magyar Péter miniszterelnök november 2-án a parlamentben bejelentette: a 2027-es költségvetésben "ki fogják söpörni a régi rendszer utolsó kiváltságait is", így megszűnik a volt köztársasági elnökök több tízmilliós, különböző alapítványoknak szabadon szétosztható kerete. Hamarosan benyújtják azt a törvényjavaslatot is, amely rögzíti, hogy aki nem töltötte ki az elnöki mandátumát, az nem kap élete végéig elnöki juttatásokat a magyar emberek pénzéből - jelezte.

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Kezdőlap    Belföld    Áder Jánosnak van egy kérése Forsthoffer Ágneshez

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