Lakókocsival csak óvatosan Horvátországban: furcsán viselkedik a navigáció

Életveszélyes közlekedési helyzetekre és rendszeres útlezárásokra panaszkodnak az észak-isztriai lakosok, miután a navigációs alkalmazások a keskeny helyi utakra terelik a nagyméretű lakóautókat és a hajószállító utánfutókat – írja a Croatia Week beszámolója nyomán a Portfolio.

Emiatt a horvát-szlovén határ mentén élők azonnali korlátozásokat, hosszabb távon pedig a két ország közötti úthálózat fejlesztését követelik a hatóságoktól. A probléma a Buzet városa feletti Ćićarija-hegység térségében a legsúlyosabb, közvetlenül a szlovén határ közelében. A helyi lakosok arról számoltak be, hogy főleg hétvégente alakul ki közlekedési káosz, amikor az átutazó turisták a navigációs rendszerek utasításait követve letérnek a főbb útvonalakról, és behajtanak a falvakba.

A térség útjai azonban egyáltalán nem alkalmasak ekkora forgalomra, különösen a nagyobb járművek számára. Egyes szakaszok szélessége alig haladja meg a két métert, miközben az utat az egyik oldalon sziklafalak, a másikon pedig meredek szakadékok határolják. Ilyen körülmények között szinte ellehetetlenül a szembejövő járművek elhaladása, ha lakóbuszok vagy hajókat vontató autók tűnnek fel.

Egy helyi lakos a horvát közszolgálati televíziónak azt nyilatkozta, hogy a forgalom gyakran órákra teljesen megbénul. A nagyobb járművek ugyanis nem tudnak megbirkózni a meredek emelkedőkkel, a szűk helyen pedig megfordulni is képtelenek. Sokszor előfordul, hogy a falusiaknak kerülőutakat kell keresniük a szomszédos települések eléréséhez, mert a saját útjaik teljesen járhatatlanná válnak.

A jelenséget megfigyelték a határ szlovéniai oldalán is, a helyi kezdeményezések szerint ugyanis a két ország közötti hiányos közúti összeköttetés jelenti a probléma gyökerét. A lakosok ezért arra kérik a zágrábi és a ljubljanai vezetést, hogy fejlesszék a határon átnyúló úthálózatot, és kössék össze megfelelően a szlovén autópályákat az Isztriai-félszigettel. Az egyik konkrét javaslat szerint Koper térségét kellene jobban összekapcsolni az úgynevezett isztriai Y gyorsforgalmi úthálózat nyugati ágával, valamint javítani kellene a Fiume (Rijeka) felé vezető útvonalakat is. A helyi képviselők emellett a lakóautók és más nagyméretű járművek táblával való kitiltását is sürgetik az alkalmatlan útszakaszokról, továbbá a határ két oldalán fekvő települések javát szolgáló közös turisztikai és szabadidős fejlesztéseket is szorgalmaznak.