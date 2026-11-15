Még egy nap esőszünet, azután újra rákezd

Vasárnap reggelre néhol pára, köd képződhet, amely délelőtt mindenhol feloszlik - írja az Időkép. Napközben nyugat felől megnövekszik a felhőzet, de hosszabb-rövidebb napos időszakok még előfordulhatnak. Csapadék nem várható. A délkeleti szél mérsékelt, olykor élénk lesz. Hajnalban -1, kora délután 7 fok körül alakul a hőmérséklet a térségben.

Hétfőn sokfelé erősen felhős, borult időre készülhetünk. Az északnyugati tájak kivételével többfelé várható eső, jelentősebb mennyiségben a déli, délkeleti tájakon. Az ország nagy részen megélénkül, helyenként megerősödik a délies szél. Enyhébb lesz a reggel, a minimumok 0 és +8 fok között alakulnak, majd kora délután 7-16 fokot mutathatnak a hőmérők, az Északi-középhegységben marad hidegebb az idő.