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Volodimir Zelenszkij ukrán elnök beszél a Friedrich Merz német kancellárral közösen tartott sajtóértekezleten a berlini kancellári hivatalban 2025. december 15-én. A német fõvárosban befejezõdtek az ukrán elnök és az amerikai delegáció elõzõ nap megkezdett tárgyalásai az ukrajnai háború lezárását célzó amerikai kezdeményezésû béketervrõl. Az amerikai delegációt Steve Witkoff, Donald Trump amerikai elnök különmegbízottja és Jared Kushner, Trump veje vezette.
Nyitókép: MTI/EPA/Clemens Bilan

Ha Ukrajna a NATO tagja lesz, akkor kivonul a Donbászból?

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Volodimir Zelenszkij kikérné az ukránok véleményét, hogy biztonsági garanciákért feladjanak-e területet

Kikérné az ukrán elnök a társadalom véleményét, ha a partnerek NATO- és európai uniós tagságot is magukban foglaló, valódi biztonsági garanciákért cserébe Ukrajnának a Donyec-medencéből történő kivonulást javasolnák. Ezt Volodimir Zeleneszkij újságíróknak nyilatkozva jelentette ki szombaton Kijevben az Ukrinform hírügynökség beszámolója szerint.

"Többször is elmondtam: Ukrajna nem vonul vissza, és nem adja át területeit terroristáknak. Az amerikaiak feltették a kérdést: és ha Ukrajna a NATO tagja lesz, akkor kivonul a Donbászból? Ez volt az első alkalom. Partnereinkkel egy átfogó biztonsági csomagról tárgyalunk, amelyet az egyeztetések során felajánlhatnak nekünk: konkrét biztonsági garanciákról a NATO és az EU részéről, egy erős ukrán hadseregről, ami megfelelő létszámú katonai állományt, fegyvereket és meghatározott időre szóló pénzügyi támogatást jelent, valamint egy pénzügyi forrásokkal és egyértelmű finanszírozási háttérrel rendelkező újjáépítési tervről. Ha az amerikai fél a többi NATO-partnerrel együtt éppen ezt erősíti meg számunkra, akkor kikérem a társadalmunk véleményét: elfogadjuk vagy sem? Nincs jogom önkényesen dönteni erről. Ehhez azonban konkrétumokra van szükség, amelyek egyelőre még hiányoznak, minderről jelenleg is tárgyalunk" - fejtette ki Zelenszkij.

Hangsúlyozta, hogy ha ilyen javaslat érkezik, elnökként nyílt párbeszédet kezdeményez a társadalommal, és elmondja: "nézzék, itt tartunk, a partnerek így egyesítették erőiket, és így képzelik el a továbbiakat".

Az elnök ugyanakkor leszögezte, hogy nem fogja elismerni az ideiglenesen megszállt területeket Oroszország részeként.

"Természetesen mindez a megszállt területek Oroszországhoz tartozásának bármiféle elismerése nélkül történne. Tegnap azt mondtam az amerikai félnek: amikor (Vlagyimir) Putyin (orosz elnök) valamit az államhatárokról mond, az, ugye, biztosan nem Oroszország területének csökkentését jelenti? Ezért nem lehet hinni a Kreml urának. Viselkedésével és a kijelentéseivel csak megnehezíti az amerikaiak közvetítői tevékenységét, és távolabbra tolja a háború lezárását" - mutatott rá az államfő.

Zelenszkij, miután Dublinban tárgyalt Steve Witkoff-fal és Jared Kushnerrel, az amerikai elnök különmegbízottaival, ismertette az Abu-Dzabiban tartott tárgyalások főbb eredményeit. Ezek között szerepelt a hadifoglyok eddigi legnagyobb cseréjéről szóló megállapodás, a tárgyalások folytatásáról szóló egyetértés, valamint az európai képviselők bevonása a további egyeztetésekbe - idézte fel az Ukrinform.

Az Ukrajna, az Egyesült Államok és Oroszország részvételével zajló háromoldalú tárgyalásokat november 10–11-én tartották Abu-Dzabiban.

Rusztem Umerov, a Külföldi Hírszerző Szolgálat főnöke és az ukrán tárgyalóküldöttség vezetője szerint a legfontosabb eredmény az volt, hogy sikerült megállapodni egy nagyszabású hadifogolycseréről.

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Kezdőlap    Külföld    Ha Ukrajna a NATO tagja lesz, akkor kivonul a Donbászból?

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