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A drónnal készült felvételen a Balaton partszakasza Siófoknál 2026. október 8-án.
Nyitókép: MTI/Vasvári Tamás

Egy átlagos tél már nem menti meg a Balatont

Infostart / InfoRádió

A 2003-as történelmi mélypont közelében van a Balaton vízszintje. A nyári csökkenést az átlagos téli növekedés sem ellensúlyozza már, ami a tó vízegyenlegét rontja – mondta az InfoRádióban Szabó Péter éghajlatkutató, az ELTE Meteorológiai Tanszékének doktorandusza.

A Balaton vízgyűjtő területének éves vízegyenlege a hosszú távú trendek alapján többletből hiányba fordult, a felborult évszakos egyensúly miatt pedig egy átlagos csapadékú tél már nem képes pótolni a nyári vízhiányt. A Másfélfok szakportálon megjelent kutatás szerint október elején mindössze 29 centimétert mutatott a Balaton vízmércéje, ami alig haladja meg a 2003 októberében mért 23 centiméteres rekordalacsony szintet.

Bár egy sekély tónál a vízszint ingadozása természetes jelenség, a jelenlegi alacsony vízállás már melegebb éghajlat és a fokozott párolgási igény mellett jelentkezik – ismertette az éghajlatkutató. Szabó Péter az InfoRádióban felhívta a figyelmet, hogy a tó vízmérlegét a csapadék és a hozzáfolyás, illetve a párolgás és az elfolyás határozza meg. A kutatásban azt számították ki, hogy a vízgyűjtőn melyik hónapban tapasztalható víztöbblet és melyikben vízhiány. „A korábbi víztöbblet a hidrológiai éves adatban megváltozott, a novembertől októberig tartó átlagos év már vízhiányt okozott” – mondta az ELTE kutatója.

A téli eső már kevés?

Ha idén csak átlagos téli csapadékmennyiség érkezne a vízgyűjtő területre, a nagyon erős nyári csökkenést nem tudja visszatölteni. Egy bőséges csapadékú téli félév azonban vissza tudná tölteni a Balaton vízszintjét az ideális szintre.

A Balaton vízszintjét nem kizárólag a lehulló eső, és a tó párolgása alakítja. „Meghatározó kapcsolatot találtunk az októberi vízállás, és a vízgyűjtő november októberig érkező vízegyenlegével. Nem csak a tó fölötti csapadék és párolgás viszonyát, hanem a teljes vízgyűjtőn érdemes ezt vizsgálnunk” – magyarázta Szabó Péter.

2003 októberében mérték a történelmi minimum vízszintet a Balatonnál. Idén október elején 29 centimétert mutatott a Balaton vízmércéje, ami azt jelenti, hogy a köztes években – 13 év alatt – helyre tudott állni a Balaton a vízszintje.

Kiszáradástól nem kell tartani

„Nem tudjuk pontosan, hogy mi várható a következő hidrológiai években a Balaton vízgyűjtőjén. A hosszú adatok elemzéséből kiderült, hogy az elmúlt 26 évből 16-ban negatív volt az éves víz egyenleg a Balaton fölött. Többéves hiány korábban is kialakult, például 2000 és 2003 között minden év negatív egyenlegűnek számított és 1990 körül is több éves negatív vízhiány alakult ki, és 2021 óta is ez a folyamat tapasztalható” – emlékeztetett az éghajlatkutató.

A szakértő szerint a bőséges csapadékú téli időszakokban a lehető legtöbb vizet kellene megőrizni a Balatonban és annak vízgyűjtőjén, mivel az átalakult évszakos egyensúly miatt egy átlagos csapadékú tél már nem elegendő a nyári veszteség pótlására. Az elemzés ugyanakkor hangsúlyozza, hogy az eredmények nem támasztják alá a tó másfél évtizeden belüli kiszáradásáról szóló víziókat, a Balaton eltűnésétől belátható időn belül nem kell tartani.

Balatonboglár - Forrás: MTI/Vasvári Tamás
Balatonboglár - Forrás: MTI/Vasvári Tamás

A cikk alapjául szolgáló interjút Kocsonya Zoltán készítette.

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