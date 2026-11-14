ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
364.47
usd:
330.63
bux:
146155.68
2026. november 14. szombat Aliz
24 óra Ügynökakták Ukrajna
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Nyitókép: Pixabay

Számok mutatják: nagyon megérheti a gyorsabb energiaátállás

Infostart / InfoRádió

A gyorsított energiaátmenet ezermilliárdos gazdasági hasznot, tartósan új munkahelyek és alacsonyabb energiaköltségeket eredményezne Magyarország számára; a Magyar Természetvédők Szövetségének részvételével a Klíma Akcióhálózat új projekttel rukkolt elő, amely égető problémákra jelentene hatékony megoldást. A projektet már a kormányzatnak is bemutatták, és pozitív fogadtatást kapott. Marton Miklós, a Magyar Természetvédők Szövetségének éghajlatvédelmi és energia projektvezetője az InfoRádióban beszélt a részletekről.

Egy olyan nyár után, mint amilyen mögöttünk áll, a legtöbb ember számára nem kell hosszasan vázolni, hogy az éghajlati krízis mit jelent; amikor

  • a Dunában teljesen meg kell állítani a hajóforgalmat,
  • az atomerőmű dunai vizes hűtése teljesen problematikussá válik
  • a Velencei-tó szinte kiszárad,
  • a Balaton is rohamosan apadni kezd,

ezek olyan jelek, amelyek mellett a Klíma Akcióhálózat sem tudott elmenni.

„Ma már teljesen egyértelmű, hogy ezek a hőhullámok hatnak az emberek munkateljesítményére, tehát a gazdaságra is, és akkor nem is említem azt, hogy a hőhullámos napokon megugrik a kórházi felvételek száma és a haláleseteké is. Ezt lehet nagyon Pató Pál módjára kezelni, de a most megjelent kutatás azt mondja, hogy kifejezetten pénzügyileg is hasznos, ha felgyorsítjuk az intézkedéseket” – vázolta az InfoRádióban Marton Miklós, a Magyar Természetvédők Szövetségének éghajlatvédelmi és energia projektvezetője.

A gyorsabb energiaátmenetet sürgetik, és erre szeretnék felhívni a figyelmet. A legfontosabb lépések szerinte a következők:

  • a lakóingatlanok energetikai felújítása, hogy ne „fűtsük az utcát”, ne használjunk el olyan energiát, amire nem is lenne szükség
  • energiatakarékossági program; „egy olyan modellből indultunk ki, ami már 2040-re eléri a klímasemlegességet. Igen ambiciózus programmal számoltunk, és azt találtuk, hogy ennek a fő hozadékai gyakorlatilag már 2030-ra kimutathatók, így Magyarországon minden ember 2030-ra évi 50 ezer forintot spórolhatna meg az energiaköltségein, és évi 70 ezer forintot elkerült klímakárokon” – folytatta.

Marton Miklós szerint 2050 helyett már 2040-re is elérhető lenne a klímasemlegesség, ezen az úton haladva pedig már 2030-ra meg lehetne spórolni 140 milliárd forintot Magyarországon.

Mint rámutatott még, megjelennek olyan hasznok is, mint az új munkahelyek, a Magyar Természetvédők Szövetsége modellezése szerint 85 ezer új és állandó munkahely létrejöttét eredményezi ez az átállás, ami nemcsak önmagában pozitív, de az átállással párhuzamosan csökken a légszennyezettség, ez pedig már eleve magasabb egészségminőséget jelent, és az egészségügyi kiadások is csökkennek.

A kezdeményezésre pozitívan reagált a kormány, igaz, a klímavédelmi törvényről még csak most tárgyal a kabinet.

A cikk Pintér Dániel interjúja alapján készült.

KAPCSOLÓDÓ HANG
Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Belföld    Számok mutatják: nagyon megérheti a gyorsabb energiaátállás

klímaváltozás

energia

magyar természetvédők szövetsége

marton miklós

klíma akcióhálózat

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Számok mutatják: nagyon megérheti a gyorsabb energiaátállás

Számok mutatják: nagyon megérheti a gyorsabb energiaátállás
A gyorsított energiaátmenet ezermilliárdos gazdasági hasznot, tartósan új munkahelyek és alacsonyabb energiaköltségeket eredményezne Magyarország számára; a Magyar Természetvédők Szövetségének részvételével a Klíma Akcióhálózat új projekttel rukkolt elő, amely égető problémákra jelentene hatékony megoldást. A projektet már a kormányzatnak is bemutatták, és pozitív fogadtatást kapott. Marton Miklós, a Magyar Természetvédők Szövetségének éghajlatvédelmi és energia projektvezetője az InfoRádióban beszélt a részletekről.
Döbbenetes videó a 6,5 milliárd forintnyi készpénz megtalálásáról

Döbbenetes videó a 6,5 milliárd forintnyi készpénz megtalálásáról

Büszkék vagyunk a kollégáinkra, akik a novemberi hideg esőben az erdőben ázva ástak, akik hideg raktárakban órákon át pakoltak, és akik 24 órával az akció kezdete után még a több órán át tartó kincstári számlálásnál is jelen voltak. Megyünk tovább – közölte a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal (NVVH) Facebook-videójában.
 

Magyar Péter: A Fidesz megszűnt létezni

A Fidesz bízik abban, hogy a halom pénznek semmi köze Seszták Miklóshoz

VIDEÓ
Száraz november: miért nem mindegy, hogy mit iszunk? Zacher Gábor, Inforádió, Aréna
Lesz-e béke Lengyelországban a krakkói vérengzés után? Dobrowiecki Péter, Inforádió, Aréna
Európa lángokban: miért most mennek utcára az emberek? Tálas Péter, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.11.16. hétfő, 18:00
Csizmadia Ervin
a Méltányosság Politikaelemző Központ igazgatója
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Merész követeléssel állt elő Moszkva, súlyos fenyegetésre figyelmeztet a NATO – Ukrajnai háborús híreink szombaton

Merész követeléssel állt elő Moszkva, súlyos fenyegetésre figyelmeztet a NATO – Ukrajnai háborús híreink szombaton

A német Bild értesülései szerint Moszkva a békéért cserébe a NATO egyik tagországának kilépését követeli a védelmi szövetségből. A Kreml legmagasabb köreiből érkező elképzelés alapján Finnországnak ki kellene lépnie a katonai szövetségből, míg a balti országokból a katonákat kellene kivonni. Tegnap Sándor Zsolt vezérezredes, a Honvéd Vezérkar főnöke pénteken Budapesten, a NATO Katonai Bizottságának elnökével, Giuseppe Cavo Dragone admirálissal közösen tartott sajtótájékoztatót, ekkor a Magyarországot fenyegető külföldi szabotázsakciók is szóba kerültek – írja az MTI. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború legfrissebb eseményeivel.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Kassa karácsonyi vásár 2026: mutatjuk Kassa adventi vásár időpontjait, helyszíneit és programjait

Kassa karácsonyi vásár 2026: mutatjuk Kassa adventi vásár időpontjait, helyszíneit és programjait

Karácsonyi kirándulást tervezel Kassára? Megmutatjuk, mikor kezdődnek a 2026-os adventi vásárok, hol találod őket, és milyen programokra számíthatsz.

BBC
Business Sport Travel Science
Passengers face airport delays as US flights resume after nationwide ground stop

Passengers face airport delays as US flights resume after nationwide ground stop

The incident, which lasted about four hours, was the longest in the country since the one after 11 September 2001.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. november 14. 11:00
Magyar Péter: A Fidesz megszűnt létezni
2026. november 14. 10:45
Új kórházi főigazgatók kezdik a munkát hétfőtől
×
×