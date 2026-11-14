Makláry Ákos marad a KÉSZ elnöke

A KÉSZ ötévente esedékes országos tisztújításán a küldöttek Makláry Ákost választották meg elnöknek, aki így harmadik ciklusát kezdheti meg a szövetség élén. Az újraválasztott elnök elmondta: komoly lelkiismereti mérlegelés után vállalta ismét a szolgálatot, mert úgy érzi, az elmúlt évtized tapasztalataira építve „még van benne puskapor”, és bízik abban, hogy a Szentlélek kegyelme a következő öt évben is vezeti majd munkájukat - írja a Jel című folyóirat.

A küldöttgyűlés a teljes országos vezetőségről is döntött: a társelnöki tisztséget továbbra is Zachar Péter Krisztián tölti be, az elnökhelyettes Keresztes Dénes. Az elnökség tagjaiként Horváthné Hatos Éva, Izing László, Kovács Attila József, Selmeczi Zoltán Miklós, Suhajda János, Szalai Gábor, Tóth Ernő és Viski-Latorné Dögei Edit segítik a szervezet munkáját. Zachar Péter Krisztián a következő ciklus feladatairól szólva kiemelte: a keresztény értékrend hitelessége a mindennapi szeretetben, az egymásért vállalt felelősségben és a közösségek alázatos szolgálatában mutatkozik meg.

A küldöttgyűlésen átadták a Szent Adalbert-díjat, melyet Bábel Balázs nyugalmazott kalocsa-kecskeméti érseknek ítélt oda a szervezet több évtizedes főpásztori szolgálatáért, a keresztény értékrend melletti bátor kiállásáért, valamint a magyar egyházi és kulturális örökség védelméért.

A KÉSZ alapítójáról, Csanád Béláról elnevezett díjat Csizovszki László, a jánoshalmi KÉSZ-csoport elnöke, leköszönő elnökségi tag vehette át.