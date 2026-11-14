ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
364.47
usd:
330.63
bux:
146155.68
2026. november 14. szombat Aliz
24 óra Ügynökakták Ukrajna
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Makláry Ákos görögkatolikus pap, a Keresztény Értelmiségiek Szövetségének elnöke az InfoRádió Aréna című műsorában
Nyitókép: InfoRádió

Makláry Ákos marad a KÉSZ elnöke

Infostart

Tisztújító küldöttgyűlését tartott a Keresztény Értelmiségiek Szövetsége (KÉSZ) a budapesti Párbeszéd Házában. A küldöttek újabb öt évre bizalmat szavaztak Makláry Ákos görögkatolikus áldozópapnak, az ünnepi gálán pedig Szent Adalbert-díjjal ismerték el Bábel Balázs nyugalmazott érsek főpásztori szolgálatát.

A KÉSZ ötévente esedékes országos tisztújításán a küldöttek Makláry Ákost választották meg elnöknek, aki így harmadik ciklusát kezdheti meg a szövetség élén. Az újraválasztott elnök elmondta: komoly lelkiismereti mérlegelés után vállalta ismét a szolgálatot, mert úgy érzi, az elmúlt évtized tapasztalataira építve „még van benne puskapor”, és bízik abban, hogy a Szentlélek kegyelme a következő öt évben is vezeti majd munkájukat - írja a Jel című folyóirat.

A küldöttgyűlés a teljes országos vezetőségről is döntött: a társelnöki tisztséget továbbra is Zachar Péter Krisztián tölti be, az elnökhelyettes Keresztes Dénes. Az elnökség tagjaiként Horváthné Hatos Éva, Izing László, Kovács Attila József, Selmeczi Zoltán Miklós, Suhajda János, Szalai Gábor, Tóth Ernő és Viski-Latorné Dögei Edit segítik a szervezet munkáját. Zachar Péter Krisztián a következő ciklus feladatairól szólva kiemelte: a keresztény értékrend hitelessége a mindennapi szeretetben, az egymásért vállalt felelősségben és a közösségek alázatos szolgálatában mutatkozik meg.

A küldöttgyűlésen átadták a Szent Adalbert-díjat, melyet Bábel Balázs nyugalmazott kalocsa-kecskeméti érseknek ítélt oda a szervezet több évtizedes főpásztori szolgálatáért, a keresztény értékrend melletti bátor kiállásáért, valamint a magyar egyházi és kulturális örökség védelméért.

A KÉSZ alapítójáról, Csanád Béláról elnevezett díjat Csizovszki László, a jánoshalmi KÉSZ-csoport elnöke, leköszönő elnökségi tag vehette át.

Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Belföld    Makláry Ákos marad a KÉSZ elnöke

tisztújítás

keresztény értelmiségiek szövetsége

makláry ákos

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Fegyelmi eljárás indul Seszták Miklós ellen, felfüggesztik a párttagságát, lemondatnák mandátumáról

Fegyelmi eljárás indul Seszták Miklós ellen, felfüggesztik a párttagságát, lemondatnák mandátumáról

A Kereszténydemokrata Néppárt (KDNP) fegyelmi és etikai bizottságának eljárását és ennek időtartamára Seszták Miklós párttagságának felfüggesztését kezdeményezte az ellenzéki párt ügyvezető alelnöke szombaton.
 

Bóka János: Seszták Miklós adja vissza mandátumát

Rétvári Bence mandátuma visszaadására kéri Seszták Miklóst

Magyar Péter: A Fidesz megszűnt létezni

Újabb videót tett közzé a temérdek pénzről az NVVH

VIDEÓ
Száraz november: miért nem mindegy, hogy mit iszunk? Zacher Gábor, Inforádió, Aréna
Lesz-e béke Lengyelországban a krakkói vérengzés után? Dobrowiecki Péter, Inforádió, Aréna
Európa lángokban: miért most mennek utcára az emberek? Tálas Péter, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.11.16. hétfő, 18:00
Csizmadia Ervin
a Méltányosság Politikaelemző Központ igazgatója
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Merész követeléssel állt elő Moszkva, Putyin felosztaná Európát – Ukrajnai háborús híreink szombaton

Merész követeléssel állt elő Moszkva, Putyin felosztaná Európát – Ukrajnai háborús híreink szombaton

A német Bild értesülései szerint Moszkva a békéért cserébe a NATO egyik tagországának kilépését követeli a védelmi szövetségből. A Kreml legmagasabb köreiből érkező elképzelés alapján Finnországnak ki kellene lépnie a katonai szövetségből, míg a balti országokból a katonákat kellene kivonni. Tegnap Sándor Zsolt vezérezredes, a Honvéd Vezérkar főnöke pénteken Budapesten, a NATO Katonai Bizottságának elnökével, Giuseppe Cavo Dragone admirálissal közösen tartott sajtótájékoztatót, ekkor a Magyarországot fenyegető külföldi szabotázsakciók is szóba kerültek – írja az MTI. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború legfrissebb eseményeivel.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Különleges bulivillamos indul útjára Budapesten szombatonként: ezen a vonalon közlekedik, így lehet feljutni rá

Különleges bulivillamos indul útjára Budapesten szombatonként: ezen a vonalon közlekedik, így lehet feljutni rá

A tánctérré alakított szerelvényen ismert hazai DJ-k és zenei kollektívák szolgáltatják a zenét, miközben a résztvevők az esti Budapest kivilágított utcáin utaznak keresztül.

BBC
Business Sport Travel Science
US has floated Ukraine ceding Donbas for Nato membership, Zelensky says

US has floated Ukraine ceding Donbas for Nato membership, Zelensky says

The US has not confirmed the Ukrainian president's comments which follow meetings US envoys had with him and Russia's Vladimir Putin.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. november 14. 21:00
Egy átlagos tél már nem menti meg a Balatont
2026. november 14. 20:10
Ez a hét öt száma
×
×