Még napokig érezteti hatását az amerikai légistop

Feloldotta az amerikai Szövetségi Légiközlekedési Hatóság helyi idő szerint pénteken a néhány órával korábban elrendelt országos felszállási tiltalmat, amelynek nyomán gyakorlatilag az összes járatot a földre parancsolták országszerte.

Akommunikációs probléma a repülőterek közötti regionális légiirányítási központokat érintette országszerte.

Sean Duffy közlekedési miniszter elmondta, az induló járatokat szakaszosan engedik felszállni, így további késésekre figyelmeztetett.

Elmondta, hogy több tízezer utas rekedt a repülőtereken, és hozzátette, hogy az ügyben Markwayne Mullin belbiztonsági miniszter Donald Trump amerikai elnökkel is egyeztetett a Fehér Házban.

A Flightradar repüléskövetési oldal adatai szerint a tilalom következtében több mint 6600 járatot töröltek, 8600 esetében pedig késésekre lehet számítani.

Légiközlekedési elemzők szerint

a mintegy négy órán át tartó tilalom - amelyet műszaki meghibásodással és a hálózatok túlterheltségével indokoltak - még napokig érezteti a hatását a légi közlekedésben.

Duffy figyelmeztetett arra is, hogy bár a közvetlen problémát sikerült elhárítani, és a légi közlekedés ismét teljesen biztonságos, ám az elöregedő légiforgalmi irányítási rendszer átfogó felújítására van szükség.

A mostani volt az első alkalom 2023 januárja óta, amikor valamennyi repülőgép a földön rekedt. Akkor az FAA számítógépes rendszere hibásodott meg.

Korábban a 2001. szeptember 11-i terrortámadások után hoztak ilyen intézkedést.