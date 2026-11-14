A kőolajtartalékhoz nyúl Szerbia

Legfeljebb 66 ezer tonna kőolajat bocsát a Szerbiai Kőolajipari Vállalat (NIS) rendelkezésére az állami stratégiai tartalékokból a szerb ügyvezető kormány, hogy biztosítsa a pancsovai olajfinomító működését és az ország üzemanyag-ellátását - közölte péntek este a szerb kabinet.

Az intézkedésre azért volt szükség, mert a horvátországi Adria-kőolajvezeték meghibásodása miatt november 6. óta szünetel a nyersolaj szállítása Szerbiába. A Sziszek és Bród közötti vezetékszakaszon történt baleset során mintegy 500 ezer liter kőolaj ömlött ki, a helyreállítási munkálatok azóta is tartanak.

A NIS csütörtökön fordult a szerb kormányhoz és az energiaügyi minisztériumhoz, hogy a termelés fenntartása érdekében engedélyezzék az állami kőolajtartalékok, valamint az operatív dízelkészletek felhasználását.

A kormány közleményében hangsúlyozta, hogy

az Adria-vezetéken keresztül történő kőolajszállításnak jelenleg nincs alternatívája, a pancsovai finomító pedig az ezen az útvonalon érkező nyersolaj nélkül nem tudna működni.

A kabinet szerint az állami tartalékok felszabadításával elkerülhető, hogy a vezeték meghibásodása fennakadásokat okozzon az ország üzemanyag-ellátásában. Egyúttal arra kérték a lakosságot, hogy ne kezdjen üzemanyag-felhalmozásba, mert az ellátás biztosított.

A pancsovai finomító Szerbia egyetlen kőolaj-finomítója, ezért működésének fenntartása kulcsfontosságú az ország energiaellátása szempontjából. A NIS korábban közölte, hogy a szállítási nehézségek miatt a finomító működését a kialakult helyzethez igazítják, ugyanakkor a vállalat töltőállomásain továbbra is valamennyi üzemanyagfajta rendelkezésre áll.