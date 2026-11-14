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Idén is lesz Advent Óbudán

Infostart / MTI

Idén november 27. és december 23. között szervezik meg az óbudai advent programsorozatot, amelynek részeként a Fő téren és a Szentlélek téren többek között adventi vásár, koncertek, előadások, ételkülönlegességek, adománysátor és ingyenes jégpálya várja a látogatókat.

Óbuda-Békásmegyer önkormányzat közleménye szerint klasszikus téli street food, egyedi, az óbudai adventen debütáló ételkülönlegességek, valamint az Esernyős Kávézó és a Gázlámpa Kioszk karácsonyváró kínálata is elérhető lesz a vásáron. A kézműves árusok is rendhagyó választékkal, például karácsonyfadíszekkel, ünnepi dekorációkkal és egyedi dizájntermékekkel készülnek a vásárra - tették hozzá.

A tájékoztatás szerint a hétvégi napokon gyerekzenekarok, kórusok, bábszínház és ismert könnyűzenei előadók is érkeznek a Fő téren felállított színpadra. Az óbudai advent során fellép mások mellett a Kaláka együttes, a Hot Jazz Band, a Csík zenekar, Janza Kata és Kocsis Dénes, valamint a StEfrem, illetve megtekinthető lesz a Kámfor bábszínház előadása is.

A Fő téri korcsolyapálya január végéig tart nyitva, az advent alatt pedig több alkalommal jégdiszkó, valamint ABBA tematikájú zenés esti program és a "csúnya pulcsis korcsolyázás" várja a szórakozni és sportolni vágyókat. Az elmúlt évekhez hasonlóan idén is felállítanak egy különlegesen körhintát a Fő téren.

November 27-től a Mikulás és manói fogadják a gyerekeket apró édességekkel, majd kézműves foglalkozások lesznek. A Szindbád rendezvényteremben a programkínálatban karácsonyi workshopok, bábszínház, pszichológiai előadások, szabadegyetem, színházi estek és jógaprogramok szerepelnek. Egyes beltéri események regisztrációhoz vagy jegyvásárláshoz kötöttek - hívták fel a figyelmet.

Vasárnaponként az esti koncert előtt kórusok lépnek fel, majd közös gyertyagyújtást tartanak, miközben az Óbudai Danubia Zenekar fúvósai fanfármuzsikáját hallhatja a közönség az Önkormányzat épületének balkonjáról - olvasható a közleményben.

A Fő téren felállított adománysátorban cipősdoboz-akció részeként rászoruló családoknak gyűjtenek ajándékokat, az óbudai állatvédők pedig többek között kutyatápot és felszereléseket gyűjtenek a helyszínen. A korábbi évekhez hasonlóan az adományozók idén is tombolán vehetnek részt, melyet a gyertyagyújtás után sorsolnak a szervezők - áll az összegzésben.

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