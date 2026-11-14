Felbontotta Szerbia a Donald Trump vejének cégével kötött szerződést

Hivatalosan is felbontotta Szerbia a Donald Trump amerikai elnök vejének, Jared Kushnernek a cégével kötött szerződést, amelynek értelmében szállodát, kaszinót és lakóépületeket építettek volna a belgrádi egykori jugoszláv vezérkari épület helyén - jelentette szombaton a Vreme című szerb hetilap kormányzati forrásokra hivatkozva.

A lap értesülései szerint a szerb állam és a Jared Kushner érdekeltségébe tartozó Atlantic Incubation Partners LLC úgy bontotta fel a megállapodást, hogy mindkét fél lemondott az esetleges kölcsönös követeléseiről. Ez azt jelenti, hogy Szerbiának várhatóan nem kell kártérítést fizetnie a beruházás meghiúsulása miatt, és nem fenyegeti nemzetközi választottbírósági eljárás sem.

A szerződést 2024 májusában írta alá Goran Vesić akkori építésügyi miniszter, miután a kormány is jóváhagyta a megállapodást. A Radar című hetilap korábban feltárta, hogy Szerbia vállalta az 1999-es NATO-bombázásban megrongálódott épületegyüttes műemléki védettségének megszüntetését, az épületek saját költségen történő lebontását, valamint a terület 99 évre szóló, térítésmentes átadását a beruházónak.

A megállapodás szerint a szerb államnak 2026 májusáig kellett volna teljesítenie vállalásait, ellenkező esetben a befektető akár 50 millió eurós kártérítést is követelhetett volna.

A kormány 2024 novemberében megszüntette az épületegyüttes műemléki védettségét, az intézkedés azonban büntetőeljáráshoz vezetett. A szervezett bűnözés elleni ügyészség szerint a döntés hamisított dokumentumon alapult, és jogellenesen nyitotta volna meg az utat a történelmi jelentőségű épületek lebontása előtt.

Az ügyben Nikola Selaković szerb kulturális miniszter és három másik vádlott ellen indult büntetőeljárás hivatali visszaélés és okirat-hamisítás miatt. A per áprilisban kezdődött, valamennyi vádlott tagadta bűnösségét. A következő tárgyalást november 23-ra tűzték ki.

Az egykori jugoszláv vezérkar épületét az 1999-es NATO-bombázások során súlyos találat érte. Az épületegyüttes azóta használaton kívül áll, és a Jugoszlávia elleni légicsapások egyik legismertebb belgrádi jelképévé vált. A tervezett ingatlanfejlesztés ellen többször is tüntettek a szerb fővárosban.

Jared Kushner tavaly decemberben jelentette be, hogy visszalép a beruházástól. Aleksandar Vucić akkori szerb elnök korábban azt állította, hogy a projekt elleni kampány miatt Szerbia legalább 750 millió eurós befektetéstől esett el.

A szerb ellenzék a vezérkari épület körüli visszaélések gyanújára hivatkozva bizalmatlansági indítványt kezdeményezett a kormány ellen, amelyet a parlament július végén elutasított.