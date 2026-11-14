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Nyitókép: Olena Malik

Jó hírt kaptak a cukorbetegek inzulin-ügyben

Infostart / MTI

Az intézkedés célja, hogy a cukorbetegek egyszerűbben és szélesebb körben férhessenek hozzá a számukra legmegfelelőbb, modern kezelésekhez.

Jövő évtől megszűnnek a korszerű analóg inzulinok társadalombiztosítási támogatással történő rendelésének korlátai, a betegek korlátozás nélkül válthatnak humán inzulinról analóg inzulinra, 100 százalékos társadalombiztosítási támogatással - közölte az Egészségügyi Minisztérium szombaton, a diabétesz világnapján.

A tájékoztatás szerint az analóg inzulinok a cukorbetegség kezelésének korszerű eszközei, a hagyományos humán inzulinokhoz képest hatásuk jobban igazodhat a szervezet természetes inzulinszükségletéhez, alkalmazásuk számos beteg számára kiszámíthatóbb vércukorszintet, kisebb hipoglikémiás kockázatot és rugalmasabb életvitelt biztosíthat.

A szaktárca közlése szerint a jelenlegi szabályozás több feltételhez köti ezeknek a készítményeknek a támogatott alkalmazását, de 2027-től a betegek korlátozás nélkül válthatnak humán inzulinról analóg inzulinra.

Az újonnan diagnosztizált cukorbetegek pedig már kezelésük kezdetétől hozzájuthatnak a korszerű analóg inzulinokhoz, 100 százalékos társadalombiztosítási támogatással, azaz

a betegek által fizetendő térítési díj a humán inzulinokéval azonos lesz.

Az intézkedéssel az egészségügyi kormányzat célja, hogy a cukorbetegség kezelésében a terápiaválasztást elsősorban a betegek egészségi állapota és az orvosszakmai szempontok határozzák meg, ne pedig a finanszírozási korlátozások - olvasható a közleményben.

Úgy értékeltek: a változás fontos lépés egy korszerűbb, betegközpontúbb egészségügyi ellátás felé, amelyben a modern gyógyszeres kezelésekhez való hozzáférés minden érintett számára egyszerűbbé és kiszámíthatóbbá válik.

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Kezdőlap    Belföld    Jó hírt kaptak a cukorbetegek inzulin-ügyben

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