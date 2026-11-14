Mi lett ebből a buszmegállóból?

A mindössze nyolc négyzetméteres épület azonban nem csak az időjárástól védi majd a buszra várakozókat: egy szabadkönyvtár is helyet kap benne – számolt be róla a 444.hu.

Mint írják, egy hagyományos buszmegálló helyett szinte egy apró családi házat kaptak a Veszprém vármegyei Csehbánya lakói. A Magas-Bakony erdőkkel körülvett, alig háromszáz fős településén, ahol a gyerekek a szomszédos Városlődre járnak iskolába, sok felnőtt pedig a környező városokba ingázik, a buszközlekedés fontos szerepet tölt be a mindennapokban.

A helyi polgármester egy szintén helybéli generálkivitelezővel összefogva ezért úgy döntött, hogy a megszokott buszváróknál jóval igényesebb épületet hoznak létre, amely nemcsak praktikus, hanem megjelenésével is gazdagítja a falut.