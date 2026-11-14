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A Leonidák meteorraj egyik hullócsillaga csíkot húz az égen az észak-spanyolországi Villanueva de la Pena településrõl fényképezve 2017. november 16-ra virradóra. A Leonidákat a Temple-Tuttle-üstökös hullajtja el, amikor 33 évenként a Nap közelébe ér, és elillan a gáz- és poranyaga, az abból származó apró szilárd részecskék pedig nagyon lassan szétszóródó törmelékfelhõt alkotnak, amelyen a Föld a Nap körüli pályáján minden novemberben áthalad. A meteorraj onnan kapta a nevét, hogy az oroszlán csillagkép, a Leo irányából látszik érkezni.
Nyitókép: MTI/EPA/Pedro Puente Hoyos

Érdemes lesz felnézni az égre, ilyet nem látni minden nap

Infostart / MTI

November közepén éri el aktivitása maximumát az év leggyorsabb hullócsillagait produkáló Leonidák meteorraj; a legintenzívebb csillaghullás november 18-án, szerda hajnalban várható – közölte a Svábhegyi Csillagvizsgáló.

A közlemény szerint kedvező időjárási és megfigyelési körülmények esetén óránként 10–12 hullócsillagot is láthatnak az észlelők. A Leonidák különlegessége, hogy meteorjai rendkívül nagy, másodpercenként 71 kilométeres sebességgel száguldanak át a Föld légkörén, így gyakran csak rövid, fényes villanásként suhannak át az égbolton.

A meteorraj az 55P/Tempel–Tuttle üstökösből származik, amely 33 év alatt kerüli meg a Napot, a bolygók keringési irányával ellentétesen. Az üstökös minden napközelsége során porszemcsékből álló felhőt bocsát ki magából, amelynek pályáját a Föld rendszeresen keresztezi. Amikor a részecskék belépnek a légkörbe, hullócsillagként válnak láthatóvá. A retrográd pálya miatt a bolygó 30 kilométer/szekundumos keringési sebességéhez hozzáadódik a szemből érkező meteoroidok mintegy 41 kilométer/szekundumos sebessége, ez eredményezi a 71 kilométer/szekundumos sebességet.

A meteorraj radiánspontja – ahonnan a meteorok látszólag érkeznek – az Oroszlán csillagképben található, amely november 17-én 22 óra után kel fel a keleti égbolton. A raj aktivitási maximumát november 18-án 0 óra 45 perc körülre jelzik előre. Az éjszaka második felében a megfigyelést a 23 óra 15 perckor lenyugvó félhold fénye sem zavarja. Hajnali 5 órakor az Oroszlán csillagkép már mintegy 60 fokkal a látóhatár felett jár a délkeleti égbolton, így a szakemberek a hajnali órákat javasolják az észleléshez.

A csillagvizsgáló tájékoztatása szerint a Leonidák megfigyeléséhez nincs szükség távcsőre, a jelenség szabad szemmel látható a legjobban. Az észleléshez célszerű a városi fényszennyezéstől távol eső helyszínt választani, a hajnali hidegre való tekintettel melegen felöltözni, és nagyjából déli irányba, magasan az égbolt felé tekinteni.

A jelenségről és a megfigyelés részleteiről a Svábhegyi Csillagvizsgáló honlapján, valamint a intézmény videós ajánlójában érhetők el bővebb információk.

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