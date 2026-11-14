Meghallgatná Magyar Pétert a Fidesz végrehajtás-ügyben

A Fidesz-frakció kezdeményezi Magyar Péter miniszterelnök meghallgatását az Országgyűlés végrehajtási visszaéléseket feltáró vizsgálóbizottságában.

A képviselőcsoport szombati közleménye szerint "Varga Judit korábbi igazságügyi miniszter bizottsági meghallgatásán kiderült, hogy Magyar Péter az általa készített, megvágott, majd több mint egy évig saját felesége elleni zsarolásra használt hangfelvétellel kapcsolatban ügyészségi és bírósági eljárásokat kezdeményezett. Ezek során a jelenlegi miniszterelnök a nyilvános kijelentéseitől eltérő tartalmú nyilatkozatokat tett."

A Fidesz szerint mivel a hangfelvétel a Völner-Schadl-ügyet érintette, a fenti ügyészségi és bírósági eljárások jegyzőkönyveinek és tanúvallomásainak bekérése, illetve Magyar Péter meghallgatása nélkül "csak színjáték a bizottság munkája".

Ezért felszólítják Toroczkai Lászlót, a bizottság elnökét, hogy tegye meg a szükséges lépéseket, és "ne hátráljon meg a miniszterelnök érintettsége miatt".