"Magyarország a tőzsdei árnál 10-20 százalékkal drágábban veszi az orosz gázt" - a nap hírei

A jövő évi költségvetést is háborús büdzsének nevezte a miniszterelnök. Orbán Viktor a Kossuth rádióban azt mondta: fel kell készülni arra, hogy a konfliktus az idén még nem ér véget. A miniszterelnök arról is beszélt: a kormány továbbra is képes a rezsivédett árak fenntartására, és a kis- és közepes vállalkozások segítésére is törekszik. Beszélt arról is, hogy az oroszoktól érkező energia árai 2 hónapos csúszással követik a tőzsdei árat. A kormányfő elismerte, hogy most kedvezőbbek az energiaárak, mint korábban, de szerinte a fűtési szezonhoz közeledve tartani kell attól, hogy Európában nem lesz elég gáz a tárolók feltöltéséhez.

Az LMP szerint Magyarország a tőzsdei árnál 10-20 százalékkal drágábban veszi az orosz gázt. Tetlák Örs elnökségi tag arról beszélt, hogy bár az oroszokkal kötött szerződés titkos, a külkereskedelmi statisztikából az derül ki, hogy nem kapjuk kedvezményesen a gázt, sőt, Magyarország még többet is fizet érte. Ez szerinte csak februárban 113 milliárd forintos többlet terhet jelentett az országnak.

Júniustól indul a kötelező akciózás, amelytől a kormány az infláció letörését várja. A Gazdaságfejlesztési Minisztérium közleménye szerint lefolytatták a szükséges társadalmi egyeztetéseket, és a javaslatokat figyelembe vették a részletszabályok kialakításánál. Eszerint 20 termékkategóriát határoznak meg, a kereskedő pedig köteles az akciós időszakban termékkategóriánként legalább egy terméket tíz százalékkal olcsóbban adni, mint amennyi az előző 30 napban legalacsonyabb ára volt.

Márciusban 13,1 százalékkal csökkent a kiskereskedelmi üzletek forgalma éves összevetésben. A Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint az előző hónaphoz viszonyítva a kiskereskedelmi forgalom 0,8 százalékkal nőtt.

Márciusban átlagosan 7,2 százalékra lassult a fogyasztói árak éves szintű növekedése az OECD országokban. A Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet adatai szerint a 38 tagországból 34-ben mérséklődött az árak emelkedése márciusban.

Leminősítési kockázatot lát Magyarországgal kapcsolatban a Fitch Ratings a kormány és az unió vitáján túl is – írja a portfolio. A portál a hitelminősítő rövid értékelését idézi, amely szerint Magyarország igazságügyi reformjai pozitív lépésnek számítanak az ország felfüggesztett uniós finanszírozása egy részének felszabadítása felé, de a Fitch Ratings szerint a kifizetések időzítése és mértéke továbbra is bizonytalan. Emellett problémásnak látja az élelmiszerárstopot és a kamatsapkát is.

Az ukránok szerint az oroszok el akarják foglalni Bahmutot május 9-ig, a második világháborút a nyugati fronton lezáró győzelem napjáig. Az ukrán védelmi miniszterhelyettes szerint ennek érdekében máshonnan a Donyeck megyei városhoz vezényelnek újabb Wagner-zsoldosokat, de ezt az ukrán erők nem fogják engedni. Közben Jevgenyij Prigozsin, a katonai magánvállalat vezetője azt állította, hogy csapatai május 10-én elhagyják Bahmutot, mert elfogyott a lőszerkészletük.

A szerb rendőrség elfogta azt a férfit, aki gépkarabéllyal lőtt le 8 embert Belgrád mellett tegnap késő este. A 20 éves elkövetőt a tett helyszínétől mintegy 60 kilométerre fogták el egy nyolc órán át tartó hajtóvadászat után. A férfi egy autóból adott le a lövéseket egy iskolaudvaron összegyűlt fiatalokra azután, hogy korábban vitába keveredett velük, majd továbbhajtott, és két környékbeli faluban is véletlenszerűen lőtt a járókelőkre. A támadásnak 14 sebesültje is van Szerbiában.

Már nem számít globális egészségügyi vészhelyzetnek a koronavírus-járvány – jelentette be az Egészségügyi Világszervezet főigazgatója. Tedros Adhanom Ghebreyesus elmondta: ez nem jelenti azt, hogy a Covid-19 globális egészségügyi fenyegetésének is teljesen vége.

Az elmúlt hetek csökkenése után stagnál a szennyvízben a koronavírus örökítőanyagának átlagkoncentrációja. Csökkenés észlelhető Kecskeméten, Miskolcon és Salgótarjánban.

A múlt héten 9 ezerre csökkent az influenzás tünetekkel orvoshoz fordulók száma. A korábbi adatokhoz képest ez mintegy 4 ezerrel kevesebb beteget jelent. Az akut légúti fertőzéses esetek száma 138 ezerre csökkent.

Összefogást sürget a nyugati civilizáció megmentéséért az Egyesült Államok és Európa között az előző amerikai elnök. Donald Trump a CPAC konferencia budapesti zárónapján videoüzenetében kiemelte: meg kell védeni a határokat, a zsidó-keresztény értékeket, az identitást és az életmódot is.

Az utolsó előkészületek zajlottak Londonban és az Egyesült Királyságban III. Károly király koronázása előtt. Már több tízezren táboroznak a koronázási ceremónia fő helyszínein, köztük a Buckingham-palota és a Mall sugárúton. A koronázáson jelen lesz Novák Katalin köztársasági elnök is.

Májustól szigorúbban bírságolja a gyorshajtást a rendőrség – írja a vezess.hu. Sebességtúllépésnél a feldolgozó rendszer már a mért sebesség alapján állapítja meg a közigazgatási bírság összegét az ORFK. Eddig a traffipaxok hibahatárának hívott eltérés 100 km/órás sebességig 3 km/óra volt, míg felette 3 százalékos eltérést toleráltak.