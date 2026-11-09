AI-filmekkel is lehet nevezni a 46. Magyar Filmszemlére

A szemlére azok a filmek nevezhetők, amelyek 2025. január 1. után készültek el, vagy amelyeket ezt követően mutattak be. A nevezési időszak december 6-án éjfélkor zárul, a nevezés ingyenes – közölték a szervezők hétfőn az MTI-vel.

Mint írták, a tizenhárom év szünet után újjáéledt Magyar Filmszemle jövőre harmadik alkalommal várja a magyar filmek alkotóit és közönségét a Corvin moziba és az Inga Kultúrkávézóba. A Filmszemle tíz versenykategóriában, továbbá a Panoráma és az Információs szekcióban mutatja be a magyar filmtermés legjavát.

A versenykategóriák között szerepel a játékfilm, a rövidfilm, a kísérleti film, a dokumentumfilm, a rövid dokumentumfilm és dokumentumfilm-sorozat, a rövid animációs film, az animációs sorozat, a tudományos ismeretterjesztő és portréfilm, a fikciós televíziós sorozat, illetve a zenei videóklip.

A 46. Magyar Filmszemle egyik újdonsága, hogy

az Információs szekción belül külön bemutatkozási lehetőséget biztosít a mesterséges intelligencia (AI) alkalmazásával készült magyar mozgóképes alkotásoknak.

A szervezők műfaji megkötés nélkül várják a teljes egészében vagy részben AI felhasználásával készült műveket. A program célja, hogy képet adjon az MI magyarországi mozgóképkészítésben betöltött jelenlegi szerepéről, az új alkotói módszerekről és lehetőségekről. Az AI használatával készült filmek a műfajuknak megfelelő versenykategóriába is nevezhetők.

A zenei videóklip kategóriában a Magyar Filmszemle a Magyar Klipszemlével együttműködésben szervezi a versenyt. A filmszemle átveszi a klipszemlére beérkezett nevezéseket, és fogadja az azóta készült klipeket is. A filmszemlére közvetlenül benevezett alkotásokat automatikusan továbbítják a 11. Magyar Klipszemlének, ahol azok a 2027-es rendezvényre történő nevezésnek minősülnek. A két rendezvény versenyprogramja és díjazása egymástól független.

Az egyes versenykategóriák előzsűrijében és zsűrijében a filmszemle igazgatója által felkért és a szemletanács által támogatott szakemberek vesznek részt. Az előzsűrik választják ki a nevezett alkotások közül a versenyprogramba kerülő filmeket, illetve azokat, amelyek az Információs szekcióban kapnak bemutatkozási lehetőséget.

A szemletanács tagjai:

Muhi András producer, a Magyar Filmszemle igazgatója, Pataki Ágnes és Kovács Gábor producer, Liszka Tamás, a Budapest Film Zrt. vezérigazgatója és Csutak Tamás producer.

A Panoráma szekcióba a szemletanács olyan magyar vagy magyar alkotók koprodukciójával készült játék- és animációs filmek jelentkezését várja, amelyeket készítőik nem neveznek a versenybe. A játékfilm, a rövidfilm, a dokumentumfilm és az animációs film versenyében ötfős, minden más kategóriában háromfős zsűri dönt a díjakról. A játékfilmek versenyében a vallásközi zsűri is díjat ad át.

Valamennyi versenyfilm vetítését szakmai beszélgetés követi, a programot tematikus kerekasztal-beszélgetések egészítik ki. A szakmai és tematikus programoknak ezúttal is az Inga Kultúrkávézó ad otthont, ahol valamennyi esemény ingyenesen látogatható. A filmszemle mozijegyeinek ára 1000 forint.

A Magyar Játékfilmszemle 1965-ben indult útjára, majd 1986-tól Magyar Filmszemle elnevezéssel, a Magyar Filmművészek Szövetsége szervezésében 2012-ig évről évre egybegyűjtötte a magyar filmtermést. A 2025-ben újraindított szemle célja, hogy hagyományaihoz hűen a lehető legteljesebb képet adja a magyar filmkészítők munkáiról valamennyi műfajban. A rendezvény a filmek bemutatása mellett a magyar filmművészet és filmgyártás fejlődését, a szakmai közösség erősítését, valamint az alkotók és a közönség közötti találkozásokat is szolgálja.

A 46. Magyar Filmszemle a Magyar Filmművészek Szövetsége és Budapest Főváros Önkormányzata közös rendezésében megvalósuló versenyfilmfesztivál, amelynek operatív szervezője a Budapest Film Zrt. és az MFSzemle.hu Nonprofit Kft., támogatója a Nemzeti Filmintézet.