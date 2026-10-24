Magyar az év európai természetfotósa – mutatjuk, miért

A közlemény szerint a fődíjas kép egy különleges látványt örökít meg: egy lezárt börzsönyi bányában telelő kis patkósdenevérek alatt virágzó fejespenész gombák nőnek a lepotyogó guanóból.

A kis patkósdenevérek telelésének egyik sajátossága, hogy időnként felébrednek és elhagyják búvóhelyüket, hogy repülő téli rovarokra vadásszanak. A bányába való visszatérésük közben ürüléket hagynak maguk után, így a guanó néhol összefüggő, sötét réteget alkot alattuk, míg máshol csupán fél centiméteres darabkákat látni. Ezeken a guanódarabkákon fejespenész gombák növekedhetnek, amelyek megvilágítva úgy néznek ki, mint egy apró virág.

„Tizenhárom éve fotózom a Börzsöny bányajárataiban telelő denevéreket, de korábban soha nem gondoltam arra, hogy ebből a nézőpontból, a guanovirágzással együtt örökítsem meg őket” – idézték a közleményben a fődíjas fotó készítésének körülményeiről Potyó Imrét, aki a Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság munkatársaként szinte minden idejét a Börzsönyben tölti, így napi szinten követi a természet változásait és a sokak előtt ismeretlen fajok viselkedését.

A világ egyik legjelentősebb természetfotós versenyére, a GDT-re több mint 26 ezer nevezés érkezett. A fődíjas fotó mellett Potyó Imre két további fotója is 2. helyezést ért el. Ezen túl az idei pályázaton más magyar természetfotósok is sikerrel szerepeltek, így a zsűri Daróczi Csaba, Kaszás Norbert és a Norvégiában élő Haarberg Orsolya fotóit is elismerte.

A díjazott fotók a pályázat oldalán megtekinthetők ITT.