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Gyorgyevics Benedek, a Városliget Zrt. vezérigazgatója sajtótájékoztatót tart a Magyar Zene Házánál 2026. október 12-én abból az alkalomból, hogy a Városliget Európa legjobb nagyvárosi parkja díjat nyerte el Isztambulban. Az elismeréssel a Városliget a nemzetközi parkok élvonalába került világszinten.
Nyitókép: MTI/Kocsis Zoltán

Gyorgyevics Benedek: a Városliget fejlesztésének folytatásában nincs bizonytalanság

Infostart / InfoRádió

Európa legjobb nagyvárosi parkja lett a Városliget. A csaknem 100 hektáros parkot a professzionális üzemeltetéséért, kiemelkedő zöldfelület-fenntartásáért és magas színvonalú látogatói élményéért díjazták Isztambulban. A terület jövőjéről Gyorgyevics Benedek, a Városliget Zrt. vezérigazgatója beszélt az InfoRádióban.

Múlt hétvégén Isztambulban a World Urban Parks díjátadón nyerte el a Városliget a Legjobb európai nagy park díját. Több mint 55 nevező közül esett a választás a budapesti helyszínre. A zsűri alaposan megvizsgálta nemcsak azt, hogy milyen minőségben valósul meg a park, hanem azt is, a hétköznapokban hogyan üzemel, mi az a többlet, amitől kiemelkedik a többi park közül – mondta az elismerés kapcsán az InfoRádióban Gyorgyevics Benedek, a Városliget Zrt. vezérigazgatója.

„A Városliget megújítása nagyjából tíz évvel ezelőtt kezdődött el, és az alapvető döntés az volt, hogy a Ligetet a saját történelmi hagyományai mentén újítjuk meg, ami azt jelenti, hogy egyszerre kulturális tér – ahol új kulturális intézmények is létrejönnek, és a régiek pedig megújulnak, mint a Magyar Zene Háza, a Néprajzi Múzeum vagy éppen a Millennium Háza és a Szépművészeti Múzeum –, de megmarad rekreációs térként is. És a Városliget klasszikus városi parkként, egy izgalmas közösségi térként nagyon magas minőségben újul meg. Különösen kedves a szívünknek az, hogy az architektúrákat már többször díjazták – ingatlanfejlesztési kategóriában számtalan díjat kapott a Városliget –, a kulturális kategóriákban is a kiállításokat és azokat az installációkat, amiket a kollégák időről időre létrehoznak, elismerték már külföldön, erős nemzetközi mezőnyökben, sőt a turisztikai minőség is több díjat kapott az elmúlt években, hiszen komoly turisztikai tömegvonzással bír a megújult Városliget. Azonban

magát a parkot és annak is kiemelten a működtetését, üzemeltetését és fenntartását eddig nem díjazták, ez teljes újdonság.

És azt hiszem, hogy nem én vagyok az egyetlen, aki ennek kiemelten örül, hiszen a Városliget sokkal többről szól, mint fantasztikus épületekről és fantasztikus kulturális tartalmakról. Ez egy olyan egyedülálló ökoszisztéma, amit most Isztambulban is elismertek” – fogalmazott.

A Liget Budapest Projekt főbb elemei elkészültek, de maradtak olyan tervek, amelyek jelen állás szerint nem megvalósíthatók. A folytatás azonban egyáltalán nem bizonytalan Gyorgyevics Benedek szerint, hiszen az új kormány egyik első döntése volt, hogy a Városliget megújításának be kell fejeződnie, és ennek parkként kell megtörténnie. Elmondása szerint az az évek óta fennálló kérdés, hogy az egykori Petőfi Csarnok helyén, az egykori Közlekedési Múzeum helyén vagy az egykori Városligeti Színház helyén kulturális attrakcióra van-e szükség, vagy pedig a parki funkciókat kell bővíteni, eldőlt. És bár ez a vita évekig blokkolta a városligeti munkálatokat, a mostani kormány döntése értelmében a zöldfelületi fejlesztések, illetve a kapcsolódó útinfrastruktúra kiépítése következik.

„A legfontosabb ebből a Kós Károly sétány lezárása, áttervezése, és azoknak a közútkapcsolatoknak a kiépítése, amelyek ennek az előfeltételei. Ezek az elkövetkező időszakban meg fognak valósulni. Úgyhogy az, amit mi most megújult Városligetként ismerünk, az a 270 ezer négyzetméter, ahol a zöldfelület is megújult, ez folytatódik, és ebben a minőségben fog az Állatkerti körúthoz közelebb eső, az elmúlt években még nem rehabilitált terület is megújulni” – fogalmazott a Városliget Zrt. vezérigazgatója az InfoRádióban.

A cikk Rozgonyi Ádám interjúja alapján készült.

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Kezdőlap    Kultúra    Gyorgyevics Benedek: a Városliget fejlesztésének folytatásában nincs bizonytalanság

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