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A budapesti Városligetben található Vajdahunyad vára.
Nyitókép: Getty Images/Michael Blanki

Budapesti lett Európa legjobb nagy parkja

Infostart / MTI

A Városliget nyerte el a világ egyik vezető parkszakmai szervezete, a World Urban Parks (WUP) Large Urban Parks Award 2026-os európai díját – közölte a Városliget Zrt. vezérigazgatója hétfőn Budapesten.

Gyorgyevics Benedek sajtótájékoztatón számolt be arról, hogy Európa legjobb nagy parkjaként díjazták a Városligetet Isztambulban a hétvégén, a World Urban Parks díjátadóján. Az elismeréssel a csaknem százhektáros park fenntartását, működtetését, illetve üzemeltetését értékelték. Elmondta, évente több mint tízmillió látogató érkezik Budapest „kedvenc közparkjába”.

A közreadott sajtóanyag szerint a World Urban Parks a városi parkok, közterek és a rekreációs szektor nemzetközi szakmai szervezete, amely önkormányzatokat, parkfenntartó szervezeteket és szakembereket köt össze világszerte. A 2026-os World Urban Parks Awards programjára az öt „globális régióból” ötvenöt jelölés érkezett. Európából négy projekt kapott elismerést, a Városligetet a kiemelt nagyparkok (Large Urban Parks) kategóriájában díjazták.

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