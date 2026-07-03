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Nyitókép: MTI/EPA/Keystone/Ennio Leanza

Példátlan készültség övezi Taylor Swift és Travis Kelce nagy napját

Infostart / MTI

New Yorkban utcai lezárások mellett tartják Taylor Swift énekesnő és Travis Kelce amerikaifutball-játékos utolsó pillanatig titkok övezte esküvőjét a Madison Square Gardenben pénteken.

A New York-i városi hatóságok által kiadott, nyilvánosságra került engedély „speciális rendezvényre” szól, amit a rendőrség biztosít.

A dokumentumból kiderül, hogy a vendégeket New York-i idő szerint délután 3 órától várják, az esemény pedig 5 órakor kezdődik és hivatalosan hajnali 4-ig tart. Az engedélyt 1000 vendégre adták ki.

A rendezvényhez kapcsolódóan egy teljes utcát lezárnak a Madison Square Garden mentén.

Rendőrségi illetékesek arról számoltak be, hogy csütörtökön 100 vendég részvételével tartottak próbát, az érkezők kilétét egy, az épület bejáratánál felállított sátor segítségével tartották titokban.

Jessica Tisch, New York-i rendőrfőnök annyit közölt, hogy a hétvége minden egyes kiemelt rendezvényén elegendő erővel lesz jelen a hatóság. A hatóság arra számít, hogy az épület előtt nagy létszámban gyűlnek össze Taylor Swift rajongói.

A Madison Square Gardenben tartott nagyszabású esemény mellett New Yorkban szombaton az Egyesült Államok függetlenségének 250. évfordulójához kapcsolódó ünnepségeket is tartanak, amelyre komoly tömeget várnak a hatóságok, valamint a város labdarúgó stadionjában a világbajnokság egyik nyolcaddöntőjét rendezik.

Helyszíni beszámolók szerint a titkolózás övezte esküvő előkészületei napok óta tartanak, és több kamionnal szállították a felszereléseket a kulturális és szórakoztató létesítményhez.

Az amerikai médiában hetek óta számos találgatás övezi a jelen idők amerikai „álompárjának” kikiáltott pár egybekelését.

A két sztár az elmúlt napokban összesen 26 millió dollárt adományozott jótékonysági szervezeteknek, amelyek olyan városokban - New York, Kansas City, Los Angeles, Nashville - működnek, amelyekhez személyesen kötődnek.

Taylor Swift sokszoros Grammy-díjas popsztár és Travis Kelce, a Kansas City Chiefs amerikaifutball-csapat többszörös Super Bowl-győztes játékosa tavaly augusztusban jelentette be eljegyzését.

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Kezdőlap    Kultúra    Példátlan készültség övezi Taylor Swift és Travis Kelce nagy napját

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