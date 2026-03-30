2026. március 30. hétfő
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Nyitókép: Facebook/ Fonó Budai Zeneház/ Laszlo Kun aka coolturesnoobie

Százmillió a Fonónak – meg is van, mire költi

Infostart / MTI

„A Fonó az elmúlt három évtizedben bizonyította, hogy olyan élő közösségi hely, amely értékek mentén alakítja vállalásait.”

Százmillió forintos állami támogatást kap a 30 éves Fonó Budai Zeneház idei programjainak megvalósítására – közölte az intézmény.

A közlemény szerint a támogatást bejelentő tájékoztatón Horváth László, a Fonó igazgatója elmondta: a támogatást kiemelt táncházas és népzenei programokra, valamint új kiadványokra fordítják, amelyek célja a magyar világzene és az alkotók nemzetközi ismertségének erősítése.

Vincze Máté, a Kulturális és Innovációs Minisztérium helyettes államtitkára azt hangsúlyozta: a Fonó az elmúlt három évtizedben bizonyította, hogy olyan élő közösségi hely, amely értékek mentén alakítja vállalásait.

„Azok, akik egykor a Fonóból indultak, ma kultúránkat meghatározó ismert művészek, alkotók, akik hagyományt ápolnak, közösséget teremtenek, és egyben világszínvonalat is képviselnek. Fontosnak tartjuk, hogy biztonság és kiszámíthatóság vegye körül az intézményt a következő időszakban is, amelyhez Magyarország kormánya támogatást nyújt” – fogalmazott a helyettes államtitkár.

Kocsondi Márk, Budafok-Tétény önkormányzati képviselője egyebek közt arra hívta fel a figyelmet, milyen fontos szerepet játszik az intézmény a népzenei és táncházas hagyományok „továbbéltetésében” azzal, hogy otthont ad a magyar népzene és az 1970-es években indult táncházmozgalom közösségeinek.

A közleményben kitértek arra is, hogy az intézmény következő évadát a „városi falu” koncepció jegyében szervezi meg, amely egy élő, közösségi kulturális térként határozza meg az intézmény működését. Mint írták, a zeneház egyszerre koncerthelyszín, táncház, próbahely és élő közösségi tér. Hozzáfűzték, hogy az évad programkínálata a népzene, a világzene, a jazz, az improvizáció, a tánc és a kortárs művészet természetes együttélésére épül, lehetőséget teremtve a generációk találkozására és a hagyomány folyamatos megújulására.

Hortay Olivér: nem okoz fennakadást a hazai gázellátásban a Török Áramlat nyári leállítása

Hortay Olivér: nem okoz fennakadást a hazai gázellátásban a Török Áramlat nyári leállítása

A földgázszállító a protokoll szerint már több hónappal korábban bejelenti, mikor hajtják végre a szükséges karbantartási munkálatokat, így a júniusi, nyolc napi leállásból fakadó kiesésre a kereskedők és a tárolók is előre fel tudnak készülni – mondta az InfoRádióban a Századvég Konjunktúrakutató Zrt. energia- és klímapolitikai üzletágvezetője. A szakértő arra is kitért, milyen következményei lehetnek annak, hogy a magyar állam júliustól megtiltaná a földgázszállítást Ukrajnába.
A Kutyapárt már régen nem viccpárt. Nagy Dávid, Inforádió, Aréna
Csatatér - Budapest főváros, 12. számú egyéni választókerület
Az életben vannak gátlásaim, de a színpadon nincsenek. Nagy-Kálózy Eszter, Inforádió, Aréna
 
Évek óta nem látott szintre ugrott az olaj ára: hatalmas nyomás alá kerültek az amerikai piacok

Évek óta nem látott szintre ugrott az olaj ára: hatalmas nyomás alá kerültek az amerikai piacok

A piaci hangulatot továbbra is az iráni háborúval kapcsolatos fejlemények dominálják, amelyek fokozott volatilitást okoznak. Donald Trump nyilatkozatai ismét fókuszba kerültek: miközben az iráni olajkészletek kapcsán keményebb hangot üt meg, továbbra is bízik egy esetleges megállapodásban a konfliktus lezárására. Az amerikai piacok végül vegyesen zártak: az S&P 500 és a Nasdaq mínuszban fejezte be a kereskedést, miközben a Dow Jones kis emelkedéssel zárt. Az olajárak emelkedése továbbra is nyomás alatt tartja a részvénypiacokat. A magyar tőzsdén több papírnál is jelentős esés volt látható; bár napközben még stabilabb volt az index, a zárás felé egyértelműen romlott a hangulat.

Mit ünneplünk bolondok napján? Bolondok napja eredete, népszokások: miről nevezetes április 1?

Mit ünneplünk bolondok napján? Bolondok napja eredete, népszokások: miről nevezetes április 1?

A bolondok napja eredete, mint sok más ünnepünk, az ókori Saturnalia ünnepig is visszanyúlhat - a rómaiak féktelen vidámsággal megült ünnepén úr és szolga szerepet cserélt.

Trump threatens to 'obliterate' Iran's energy facilities if deal not reached 'shortly'

Trump threatens to 'obliterate' Iran's energy facilities if deal not reached 'shortly'

Meanwhile, attacks continue in Iran, Lebanon, and across the region - with a refinery in Israel set on fire by debris from an intercepted missile.

2026. március 30. 07:35
Elhunyt Nádasdy Ádám
2026. március 27. 07:13
Ma van a színházi világnap
