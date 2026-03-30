Százmillió a Fonónak – meg is van, mire költi

Százmillió forintos állami támogatást kap a 30 éves Fonó Budai Zeneház idei programjainak megvalósítására – közölte az intézmény.

A közlemény szerint a támogatást bejelentő tájékoztatón Horváth László, a Fonó igazgatója elmondta: a támogatást kiemelt táncházas és népzenei programokra, valamint új kiadványokra fordítják, amelyek célja a magyar világzene és az alkotók nemzetközi ismertségének erősítése.

Vincze Máté, a Kulturális és Innovációs Minisztérium helyettes államtitkára azt hangsúlyozta: a Fonó az elmúlt három évtizedben bizonyította, hogy olyan élő közösségi hely, amely értékek mentén alakítja vállalásait.

„Azok, akik egykor a Fonóból indultak, ma kultúránkat meghatározó ismert művészek, alkotók, akik hagyományt ápolnak, közösséget teremtenek, és egyben világszínvonalat is képviselnek. Fontosnak tartjuk, hogy biztonság és kiszámíthatóság vegye körül az intézményt a következő időszakban is, amelyhez Magyarország kormánya támogatást nyújt” – fogalmazott a helyettes államtitkár.

Kocsondi Márk, Budafok-Tétény önkormányzati képviselője egyebek közt arra hívta fel a figyelmet, milyen fontos szerepet játszik az intézmény a népzenei és táncházas hagyományok „továbbéltetésében” azzal, hogy otthont ad a magyar népzene és az 1970-es években indult táncházmozgalom közösségeinek.

A közleményben kitértek arra is, hogy az intézmény következő évadát a „városi falu” koncepció jegyében szervezi meg, amely egy élő, közösségi kulturális térként határozza meg az intézmény működését. Mint írták, a zeneház egyszerre koncerthelyszín, táncház, próbahely és élő közösségi tér. Hozzáfűzték, hogy az évad programkínálata a népzene, a világzene, a jazz, az improvizáció, a tánc és a kortárs művészet természetes együttélésére épül, lehetőséget teremtve a generációk találkozására és a hagyomány folyamatos megújulására.