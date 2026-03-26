ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
388.36
usd:
336.79
bux:
122510.7
2026. március 26. csütörtök Emánuel
24 óra Választás 2026 Ukrajna Irán
Charles de Batz de Castelmore, dArtagnan, a királyi muskétások tisztje, a királyi gárda kapitánya.
Nyitókép: Getty Images

Óriási felfedezés: megtalálhatták a legendás muskétás, d'Artagnan földi maradványait

Infostart

Feltehetően a híres francia testőr csontjait találták meg Maastricht hollandiai város egyik templomi oltára alatt.

Charles de Batz de Castelmore, vagy ismertebb nevén d'Artagnan 1673. június 25-én halt meg, amikor egy muskétagolyó torkon találta a francia–holland háborúban, Maastricht ostroma során. Később, a XIX. században Alexandre Dumas A három testőr című regénye és folytatásai, valamint a filmadaptációk révén igazi legendává vált a királyi muskétások tisztje. Most pedig úgy tűnik, előkerültek a földi maradványai. Szerda reggel egy maastrichti templom padlója alatt találhatták meg d'Artagnan csontvázát – írja a Telex a The Guardian cikke alapján.

A munkások Maastricht egyik történelmi negyedében, Wolderben fedeztek fel emberi csontokat a Szent Péter és Pál templom beomlott padlójának javítása közben.

Jos Valke diakónus sejtette, hogy fontos lehet ez a felfedezés, ezért felvette a kapcsolatot a d'Artagnant 28 éve kutató régésszel, Wim Dijkmannal. A régész nem késlekedett sokat, és már ott volt a helyszínen akkor, amikor kiemelték a csontokat.

Wim Dijkman szerint több körülmény is arra utal, hogy valóban d'Artagnan csontvázát találták meg. Ezek közül kiemelte, hogy szent helyre, az oltár alá temették, és a csontváz mellett egy korabeli francia pénzérmét is elhelyeztek.

A golyó pedig, ami végzett vele, pontosan ott helyezkedett el, ahová a történelemkönyvek szerint is került.

Jelenleg a DNS-vizsgálat eredményeire várnak, ami a csontokból vett minták alapján most is zajlik Münchenben. Ezt a mintát később d'Artagnan apjának leszármazottaitól származó mintákkal is össze fogják vetni, hogy kiderüljön az igazság.

Kezdőlap    Kultúra    Óriási felfedezés: megtalálhatták a legendás muskétás, d'Artagnan földi maradványait

régészet

franciaország

történelem

csontváz

dns-vizsgálat

dartagnan

maastricht

muskétás

a három testőr

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Orbán Viktor: „szembefújt a szél az elmúlt négy évben, de mi nem hátráltunk meg”

Orbán Viktor Törökszentmiklóson folytatta országjárását. A miniszterelnök szerint „Ukrajna titkosszolgálati műveleti tereppé változtatta Magyarországot, és ukrán ügynökök szervezték be magukat a hazai politikai életbe.” „Beszervezték magukat a magyar politikai életbe, az újságírók közé, a politikai pártokhoz, leginkább a Tiszához” – mondta. A miniszterelnök szerint „olyan válságokat kellett elhárítanunk, amiket nem mi idéztünk elő. Nem mi csináltuk a háborút, mégis a háború a mi gazdaságunkat is lefékezte” – fogalmazott, hozzátéve: „a bajok elől nem szaladtunk el, hanem azt mondtuk, hogy akkor is, csak azért is, a fontos dolgokat meg fogjuk csinálni”.
VIDEÓ
Hogyan lett a kis „Szalonnából” világhírű prímás? Pál István Szalonna, Inforádió, Aréna
Csatatér - Budapest 2. oevk.
Kit szorít most az idő az iráni háborúban? Csiki Varga Tamás, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.03.27. péntek, 18:00
Nagy-Kálózy Eszter
Kossuth-díjas színművész
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Újabb fordulatok a háborúban - Emelkedik az olajár, esnek a tőzsdék

Az elmúlt napokban visszapattantak a tőzsdék, miután több indikáció is érkezett az iráni háború deeszkalációjával kapcsolatban, beleértve Donald Trump hét eleji megszólalását az egyeztetésekről, és az amerikai béketervről. Az piacok azonban ma újra lefordultak, miután Irán jelezte, hogy nem szándékozik közvetlen tárgyalásokat folytatni az Egyesült Államokkal, még akkor sem, ha Teherán jelenleg vizsgálja az amerikai javaslatot a háború befejezésére. Abbas Araghchi iráni külügyminiszter kijelentette, hogy a két ország közötti, közvetítőkön keresztül történő üzenetváltás nem jelenti azt, hogy tárgyalásokat folytatnánk az USA-val. Szerdán az iráni állami média arról számolt be, hogy az ország elutasítja az Egyesült Államok tűzszüneti ajánlatát, és ismertette a háború befejezésére vonatkozó saját feltételeit. Az eseményeket követően ismét lefordulás látszik a tőzsdéken, az ázsiai piacok estek ma reggel, és Európában is eséssel telik a nap, valamint Amerikában is kedvezőlten a hangulat.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Megszólaltak a szakértők az idei húsvéti árakról: erre jobb, ha minden magyar család még most felkészül

Nem várható látványos felfutás az idei húsvéti édességpiacon. Nagyon árérzékenyek a vásárlók.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Trump says US will be Iran's 'worst nightmare' if it doesn't agree to peace plan

US special envoy Steve Witkoff confirms that a 15-point peace plan has been sent to Iran. Earlier, Iran reportedly said it responded with its own conditions.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. március 26. 12:17
Két fellépés erejéig újra összeáll a Kistehén
2026. március 26. 09:24
Rangos elismerést kapott Párizsban Enyedi Ildikó
×
×