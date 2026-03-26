Charles de Batz de Castelmore, vagy ismertebb nevén d'Artagnan 1673. június 25-én halt meg, amikor egy muskétagolyó torkon találta a francia–holland háborúban, Maastricht ostroma során. Később, a XIX. században Alexandre Dumas A három testőr című regénye és folytatásai, valamint a filmadaptációk révén igazi legendává vált a királyi muskétások tisztje. Most pedig úgy tűnik, előkerültek a földi maradványai. Szerda reggel egy maastrichti templom padlója alatt találhatták meg d'Artagnan csontvázát – írja a Telex a The Guardian cikke alapján.

A munkások Maastricht egyik történelmi negyedében, Wolderben fedeztek fel emberi csontokat a Szent Péter és Pál templom beomlott padlójának javítása közben.

Jos Valke diakónus sejtette, hogy fontos lehet ez a felfedezés, ezért felvette a kapcsolatot a d'Artagnant 28 éve kutató régésszel, Wim Dijkmannal. A régész nem késlekedett sokat, és már ott volt a helyszínen akkor, amikor kiemelték a csontokat.

Wim Dijkman szerint több körülmény is arra utal, hogy valóban d'Artagnan csontvázát találták meg. Ezek közül kiemelte, hogy szent helyre, az oltár alá temették, és a csontváz mellett egy korabeli francia pénzérmét is elhelyeztek.

A golyó pedig, ami végzett vele, pontosan ott helyezkedett el, ahová a történelemkönyvek szerint is került.

Jelenleg a DNS-vizsgálat eredményeire várnak, ami a csontokból vett minták alapján most is zajlik Münchenben. Ezt a mintát később d'Artagnan apjának leszármazottaitól származó mintákkal is össze fogják vetni, hogy kiderüljön az igazság.