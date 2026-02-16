Kaszált Az álmok vágányán

A Denis Johnson 2011-ben megjelent, Train Dreams című kisregénye alapján forgatott film a Spirit Award három trófeáját is megszerezte: a legjobb film díja mellett Clint Bentley a legjobb rendező elismerését kapta, a filmet fényképező Adolpho Veloso pedig az operatőrök mezőnyében győzött.

A Sundance Filmfesztiválon tavaly januárban debütált Netflix-dráma főbb szerepeit Joel Edgerton, Felicity Jones, Clifton Collins Jr., Kerry Condon és William H. Macy alakította – számolt be róla a The Hollywood Reporter.

A díjat átvéve Clint Bentley arról beszélt, hogy

favágókról szóló filmje „azokat a kis életeket ábrázolja, amelyek a világot mozgásban tartják”.

A független filmes díjátadót évtizedekig egy sátorban tartották a Santa Monica-i tengerparton, idén az ott zajló átalakítások miatt azonban új helyszínre költöztették.

A Hollywood Palladiumban megrendezett gálán a legjobb forgatókönyvíró díját Eva Victor kapta a Sorry, Baby című filmért, a legjobb első forgatókönyvért járó elismerést pedig a Lurker című pszichothriller írója és rendezője, Alex Russell vihette haza. A Lurkernek ítélték oda egyúttal a legjobb első film díját is.

A színészi kategóriákban - amelyekben a Spirit Award nem tesz különbséget színészek és színésznők között – a legjobb főszereplő díját Rose Byrne nyerte el a Ha tudnék, beléd rúgnék című filmben nyújtott játékáért, a Sorry, Baby színésze, Naomi Ackie kapta a legjobb mellékszereplő díját, és a The Plague című drámában nyújtott alakításáért a 15 éves Kayo Martinnak ítélték oda az átütő tehetségnek szánt díjat.

A dokumentumfilmes díjat a The Perfect Neighbor nyerte el, a legjobb nemzetközi film kategóriában pedig A titkos ügynök című brazil alkotás győzött.

Az egymillió dollár (318 millió forint) alatti költségvetésből forgatott filmek közül a Puerto Ricón játszódó Esta Isla kapta a John Cassavetes-díjat.

A televíziós alkotások mezőnyében a Kamaszok vitte el a legjobb forgatókönyvből készült sorozat díját,

és a nagy visszhangot kapott széria szereplői közül Stephen Graham, Erin Doherty és Owen Cooper is díjazott lett.

A nem forgatókönyv alapján készült vagy dokumentumfilm-sorozat kategóriában a Pee-wee as Himself győzött.

A Spirit Award díjkategóriáiban idén 18 ország alkotásai versengtek. A filmek költségvetése 35 ezer dollár (11 millió forint) és 20 millió dollár (6,4 milliárd forint) között mozgott.

Képünkön: Az álmok vágányán alkotói, Ashley Schlaifer, Adolpho Veloso, Marissa McMahon, Joel Edgerton, Clint Bentley, Teddy Schwarzman, Michael Heimler és Will Janowitz a díjátadó gálán. (Fotó: JC Olivera/Variety via Getty Images)