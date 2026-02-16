ARÉNA - PODCASTOK
Ashley Schlaifer, Adolpho Veloso, Marissa McMahon, Joel Edgerton, Clint Bentley, Teddy Schwarzman, Michael Heimler and Will Janowitz winners of Best Feature for Train Dreams at the 2026 Film Independent Spirit Awards held at the Hollywood Palladium on February 15, 2026 in Los Angeles, California. (Photo by JC Olivera/Variety via Getty Images)
Nyitókép: JC Olivera, Variety via Getty Images

Kaszált Az álmok vágányán

Infostart / MTI

Clint Bentley Az álmok vágányán című, 20. század elején játszódó drámája kapta a függetlenfilmes fődíjat a vasárnap Los Angelesben megrendezett Spirit Award gálán.

A Denis Johnson 2011-ben megjelent, Train Dreams című kisregénye alapján forgatott film a Spirit Award három trófeáját is megszerezte: a legjobb film díja mellett Clint Bentley a legjobb rendező elismerését kapta, a filmet fényképező Adolpho Veloso pedig az operatőrök mezőnyében győzött.

A Sundance Filmfesztiválon tavaly januárban debütált Netflix-dráma főbb szerepeit Joel Edgerton, Felicity Jones, Clifton Collins Jr., Kerry Condon és William H. Macy alakította – számolt be róla a The Hollywood Reporter.

A díjat átvéve Clint Bentley arról beszélt, hogy

favágókról szóló filmje „azokat a kis életeket ábrázolja, amelyek a világot mozgásban tartják”.

A független filmes díjátadót évtizedekig egy sátorban tartották a Santa Monica-i tengerparton, idén az ott zajló átalakítások miatt azonban új helyszínre költöztették.

A Hollywood Palladiumban megrendezett gálán a legjobb forgatókönyvíró díját Eva Victor kapta a Sorry, Baby című filmért, a legjobb első forgatókönyvért járó elismerést pedig a Lurker című pszichothriller írója és rendezője, Alex Russell vihette haza. A Lurkernek ítélték oda egyúttal a legjobb első film díját is.

A színészi kategóriákban - amelyekben a Spirit Award nem tesz különbséget színészek és színésznők között – a legjobb főszereplő díját Rose Byrne nyerte el a Ha tudnék, beléd rúgnék című filmben nyújtott játékáért, a Sorry, Baby színésze, Naomi Ackie kapta a legjobb mellékszereplő díját, és a The Plague című drámában nyújtott alakításáért a 15 éves Kayo Martinnak ítélték oda az átütő tehetségnek szánt díjat.

A dokumentumfilmes díjat a The Perfect Neighbor nyerte el, a legjobb nemzetközi film kategóriában pedig A titkos ügynök című brazil alkotás győzött.

Az egymillió dollár (318 millió forint) alatti költségvetésből forgatott filmek közül a Puerto Ricón játszódó Esta Isla kapta a John Cassavetes-díjat.

A televíziós alkotások mezőnyében a Kamaszok vitte el a legjobb forgatókönyvből készült sorozat díját,

és a nagy visszhangot kapott széria szereplői közül Stephen Graham, Erin Doherty és Owen Cooper is díjazott lett.

A nem forgatókönyv alapján készült vagy dokumentumfilm-sorozat kategóriában a Pee-wee as Himself győzött.

A Spirit Award díjkategóriáiban idén 18 ország alkotásai versengtek. A filmek költségvetése 35 ezer dollár (11 millió forint) és 20 millió dollár (6,4 milliárd forint) között mozgott.

Képünkön: Az álmok vágányán alkotói, Ashley Schlaifer, Adolpho Veloso, Marissa McMahon, Joel Edgerton, Clint Bentley, Teddy Schwarzman, Michael Heimler és Will Janowitz a díjátadó gálán. (Fotó: JC Olivera/Variety via Getty Images)

mozi

los angeles

spirit award

független filmek

