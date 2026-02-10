ARÉNA - PODCASTOK
2026. február 10. kedd Elvira
Csillagok találkozása címmel nagyszabású közös műsort ad kedden elő a Fővárosi Nagycirkusz és a Budapesti Operettszínház.
Nyitókép: Budapesti Operettszínház/Facebook

Világraszóló esemény a Fővárosi Nagycirkuszban

Infostart / InfoRádió - Domanits András

Csillagok találkozása címmel nagyszabású közös műsort ad kedden elő a Fővárosi Nagycirkusz és a Budapesti Operettszínház. A rendezvényről Fekete Pétert, a Nemzeti Cirkuszművészeti Központ főigazgatóját kérdeztük.

Az Operettszínház bevette a Fővárosi Nagycirkuszt – fogalmazott az InfoRádióban Fekete Péter, kifejtve: pár hónappal ezelőtt leültek a főigatagtóval, és megegyeztek arról, hogy rendeznek egy gálát, ahol az operett sztárjai megjelennek a Fővárosi Nagycirkuszban, majd aztán pár hónap múlva lesz egy olyan gála, aminek keretében a cirkuszművészek jelennek meg az Operettszínházban.

A Nemzeti Cirkuszművészeti Központ főigazgatója korábban úgy gondolta, hogy mindez egy kisebb esemény lesz, kevés felkészüléssel, „ezzel szemben megjelent az Operettszínház teljes tánckara, teljes zenekara, hét művész, és két napja folynak a próbák, örültetés hangulatban. Ígérete szerint egy világraszóló esemény lesz ma a Fővárosi Nagycirkuszban.

Arra a kérdésre, hogy két, látszólag ennyire különböző műfajt hogyan lehet összehozni egy manézsra, Fekete Péter azt válaszolta, hogy a cirkuszművészet egy integráló művészeti ág; a Nemzeti Színházzal például folyamatos együttműködésünk van, a táncművészettel, de még a képzőművészettel is. Nem gondolná az ember, de az irodalomhoz is sok köze van a cirkuszművészetnek, de az operetthez, a musical világához meg pláne – emelte ki.

Olyannyira, hogy a Operettszínháznak a produkciói évek óta befogadnak egy-egy cirkuszművészeti produkciót, egy-egy cirkuszi trükköt, a cirkuszművészet számtalan musical-, énekes- és táncos elemet tartalmaz. Tehát nincs is olyan messze egymástól a két műfaj, az viszont, hogy két nemzeti intézmény egymással ilyen szoros együttműködésben van, az példaértékű – vélekedett a főigazgató.

A „Csillagok találkozása” produkcióról további részletek itt olvashatók.

KAPCSOLÓDÓ HANG

