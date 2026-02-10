ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
378.08
usd:
317.61
bux:
130328.22
2026. február 10. kedd Elvira
24 óra Ukrajna Irán Téli olimpia
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Elhunyt Fenyő Miklós énekes
Nyitókép: Fotó: Fenyő Miklós Facebook-oldala

Végső búcsút vettek Fenyő Miklóstól

Infostart

Fehér rózsák, koszorúk és léggömbök is szerepet kaptak a zárt körű búcsúztatáson.

Csak családtagok, pályatársak és meghívottak lehettek ott kedden a rock and roll ikonja, Fenyő Miklós temetésén a Farkasréti temetőben. Fenyő Miklós 78 évesen, tüdőgyulladás szövődményeitől halt meg.

Mint az Index tudósításából kiderül, rengeteg lufival érkeztek a gyászolók a koszorúk mellett. Lerótta kegyeletét Szikora Róbert, Dolly és Novai Gábor, a Hungária együttes egykori tagjai.

Maradványai mellett beszédet mondott lánya, Diána, majd korábbi dala is felcsendült a legendának. A sírba tétel pillanatában a megjelentek elengedték az így égnek emelkedő léggömböket, a koporsó után pedig fehér rózsák szálltak.

Kezdőlap    Kultúra    Végső búcsút vettek Fenyő Miklóstól

temetés

rock and roll

fenyő miklós

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Orbán Balázs: döntés született Ukrajna csatalakozásáról Magyarország feje fölött

Orbán Balázs: döntés született Ukrajna csatalakozásáról Magyarország feje fölött

Orbán Balázs szerint Ukrajna EU-csatlakozásáról Magyarország megkérdezése nélkül született döntés, amely súlyos gazdasági és biztonsági következményekkel járna az ország számára. A miniszterelnök politikai igazgatója elutasítja a Zelenszkij-tervet, és azt állítja, Brüsszel és Kijev kormányváltást akar Magyarországon, hogy Ukrajna EU-csatlakozását ne akadályozza a magyar vezetés.
 

Brüsszeli terv készült Ukrajna gyors EU-csatlakozására: az öt pontból három Magyarország semlegesítéséről szól

Orbán Viktor Mezőtúron: a választás tétje, hogy az országnak kormánya lesz-e, vagy helytartója

VIDEÓ
Kína vs. USA: ki rántja félre a végén a kormányt? Salát Gergely, Inforádió, Aréna
Miért lett menő a Nemzeti Múzeum a TikTokon? Zsigmond Gábor, Inforádió, Aréna
Nipah, Covid, RSV, influenza: melyik jelent valós veszélyt? Surján Orsolya, InfoRádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.02.10. kedd, 18:00
Charaf Hassan
a Budapesti Műszaki- és Gazdaságtudományi Egyetem rektora
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Csatasorba állították von der Leyen hátországát, rövidesen aktiválhatják az új paktumot

Csatasorba állították von der Leyen hátországát, rövidesen aktiválhatják az új paktumot

Meggyőző fölénnyel szavazták meg az Európai Bizottságot vezető Ursula von der Leyen egyik legnagyobb szabású megállapodásának megerősített védőintézkedéseit az Európai Parlamentben. Ugyan a magyar EP-képviselők egy hónapja még a mérleg nyelveként úgy tűnt, sikeresen befagyaszthatták az EU–Mercosur megállapodás megvalósulását, a mostani döntést könnyen felhatalmazásnak értékelheti a Bizottság, és így a hosszadalmas bírósági normakontroll lezajlása előtt ideiglenesen érvénybe léptethetik a dél-amerikai blokkal kötött vámalkut.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Meglepő jelentés érkezett Oroszországról: erre kell készülnie a jövőben a NATO-nak

Meglepő jelentés érkezett Oroszországról: erre kell készülnie a jövőben a NATO-nak

Moszkva jelenlegi egyik fő célja ennek a folyamatnak a lassítása és akadályozása.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
US lawmakers accuse justice department of 'inappropriately' redacting Epstein files

US lawmakers accuse justice department of 'inappropriately' redacting Epstein files

Republican Thomas Massie and Democrat Ro Khanna say the DOJ is not complying with their transparency law.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. február 10. 14:08
Világraszóló esemény a Fővárosi Nagycirkuszban
2026. február 10. 07:50
Zsigmond Gábor: az Attila-kiállítás a tudomány és az emlékezet párbeszéde
×
×
×
×