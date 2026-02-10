Végső búcsút vettek Fenyő Miklóstól

Csak családtagok, pályatársak és meghívottak lehettek ott kedden a rock and roll ikonja, Fenyő Miklós temetésén a Farkasréti temetőben. Fenyő Miklós 78 évesen, tüdőgyulladás szövődményeitől halt meg.

Mint az Index tudósításából kiderül, rengeteg lufival érkeztek a gyászolók a koszorúk mellett. Lerótta kegyeletét Szikora Róbert, Dolly és Novai Gábor, a Hungária együttes egykori tagjai.

Maradványai mellett beszédet mondott lánya, Diána, majd korábbi dala is felcsendült a legendának. A sírba tétel pillanatában a megjelentek elengedték az így égnek emelkedő léggömböket, a koporsó után pedig fehér rózsák szálltak.