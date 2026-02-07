Fenyő Miklósra emlékeztek a Hősök terén – fotók

Rengetegen jöttek péntek este a Hősök terére Budapesten, hogy a közelmúltban elhunyt Fenyő Miklósra emlékezzenek.
A zenészlegenda tiszteletére régi amerikai autók is érkeztek.
Rengetegen jöttek péntek este a Hősök terére Budapesten, hogy a közelmúltban elhunyt Fenyő Miklósra emlékezzenek.
A zenészlegenda tiszteletére régi amerikai autók is érkeztek.
2017-ben a párizsi One Planet Summit során az AXA vezérigazgatója drámai módon kijelentette, hogy ha a világ 4 °C-kal melegebbé válik, akkor az többé nem lesz biztosítható. Pedig a biztosítás célja éppen az, hogy megvédje az embereket és vállalkozásokat az olyan rendszerszintű kockázatokkal szemben, mint amilyeneket az éghajlatváltozás okoz. Egyre világosabbá válik ugyanakkor a kutatók számára, hogy az éghajlatváltozás következménye az is, hogy csak múltbeli adatok alapján már egyre kisebb bizonyossággal jósolhatók meg a jövőbeli viharok, aszályok gyakorisága, intenzitása. Ezért új, sztochasztikus modellek kellenek a rendszerszintű kockázatok és az azokhoz tartozó káresemények következményeinek előrejelzéséhez/becsléséhez és az ezzel összefüggő összes biztosítási gyakorlat átgondolásához.
Az új megoldástól a hatóságok a nyári dugók eltűnését és gyorsabb haladást várnak az Adria felé tartó autósok számára.
The US president said he "didn't make a mistake", adding he had only seen the beginning of the video before it was posted.