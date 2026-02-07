ARÉNA - PODCASTOK
Az életének 79. évében elhunyt Fenyõ Miklós énekesre, dalszerzõre emlékeznek a Hõsök terén 2026. február 6-án.
Nyitókép: MTI/Hatházi Tamás

Fenyő Miklósra emlékeztek a Hősök terén – fotók

Infostart / MTI

Az életének 79. évében elhunyt Fenyõ Miklós énekesre, dalszerzõre emlékeznek a Hõsök terén péntek este.

Rengetegen jöttek péntek este a Hősök terére Budapesten, hogy a közelmúltban elhunyt Fenyő Miklósra emlékezzenek.

A zenészlegenda tiszteletére régi amerikai autók is érkeztek.

Budapest, 2026. február 6. Az életének 79. évében elhunyt Fenyõ Miklós énekesre, dalszerzõre emlékeznek a Hõsök terén 2026. február 6-án. MTI/Hatházi Tamás
Az életének 79. évében elhunyt Fenyõ Miklós énekesre, dalszerzõre emlékeznek a Hõsök terén 2026. február 6-án. MTI/Hatházi Tamás
Budapest, 2026. február 6. Az életének 79. évében elhunyt Fenyõ Miklós énekesre, dalszerzõre emlékeznek a Hõsök terén 2026. február 6-án. MTI/Hatházi Tamás
MTI/Hatházi Tamás
Budapest, 2026. február 6. Az életének 79. évében elhunyt Fenyõ Miklós énekesre, dalszerzõre emlékeznek a Hõsök terén 2026. február 6-án. MTI/Hatházi Tamás
MTI/Hatházi Tamás

„Guru jellegű ember volt” – emlékezés Vásáry Tamásra

„Guru jellegű ember volt” – emlékezés Vásáry Tamásra

Életének 93. évében elhunyt Vásáry Tamás, a nemzet művésze, Kossuth- és Liszt Ferenc-díjas zongoraművész, karmester. 1933-ban született Debrecenben. 6 éves csodagyerekként már rendszeresen koncertezett, bőven a korhatár alatt nyert felvételt a Debreceni Zenedébe. Egy zseni volt – Batta András zenetörténész, a Magyar Zene Háza ügyvezető igazgatója emlékezése az InfoRádióban.
 

Szörnyű csapás a magyar kultúrának: elhunyt Vásáry Tamás

Új partnereket keresett Friedrich Merz, gázüzlet és fegyvereladás is volt a tarsolyában

Új partnereket keresett Friedrich Merz, gázüzlet és fegyvereladás is volt a tarsolyában

Kilenc hónappal hivatalba lépése után bemutatkozó látogatásnak szánta Friedrich Merz a Perzsa-öböl országaiban tett vizitjét. A Rijádban, Dohában és az utolsó állomást jelentő Abu-Dzabiban folytatott tárgyalások azonban messze túlmutattak ezen, mindenekelőtt a gazdasági, ezen belül az energetikai és nem utolsósorban a biztonságpolitikai együttműködést célozták.
A klímaváltozás komoly fejtörést okoz a biztosítóknak – Egyre kevésbé jelezhetők előre a kockázatok

A klímaváltozás komoly fejtörést okoz a biztosítóknak – Egyre kevésbé jelezhetők előre a kockázatok

2017-ben a párizsi One Planet Summit során az AXA vezérigazgatója drámai módon kijelentette, hogy ha a világ 4 °C-kal melegebbé válik, akkor az többé nem lesz biztosítható. Pedig a biztosítás célja éppen az, hogy megvédje az embereket és vállalkozásokat az olyan rendszerszintű kockázatokkal szemben, mint amilyeneket az éghajlatváltozás okoz. Egyre világosabbá válik ugyanakkor a kutatók számára, hogy az éghajlatváltozás következménye az is, hogy csak múltbeli adatok alapján már egyre kisebb bizonyossággal jósolhatók meg a jövőbeli viharok, aszályok gyakorisága, intenzitása. Ezért új, sztochasztikus modellek kellenek a rendszerszintű kockázatok és az azokhoz tartozó káresemények következményeinek előrejelzéséhez/becsléséhez és az ezzel összefüggő összes biztosítási gyakorlat átgondolásához.

Autóval mennél Horvátországba nyaralni? Óriási változás élesedik: erről minden magyar utazónak tudnia kell

Autóval mennél Horvátországba nyaralni? Óriási változás élesedik: erről minden magyar utazónak tudnia kell

Az új megoldástól a hatóságok a nyári dugók eltűnését és gyorsabb haladást várnak az Adria felé tartó autósok számára.

Trump removes video with racist clip depicting Obamas as apes

Trump removes video with racist clip depicting Obamas as apes

The US president said he "didn't make a mistake", adding he had only seen the beginning of the video before it was posted.

Balatoni vaddisznóháború: a polgármesterek is meg vannak lőve
Itt a szezon, erre is figyelni kell, különben baj lesz
