Hosszantartó, súlyos betegség után 86 éves korában pénteken Prágában meghalt Jana Brejchová színésznő, a cseh filmművészet egyik legendás alakja. A hírt lánya, Tereza Brodská közölte a sajtóval.
Nyitókép: Oldřich Janeba - FILMSTORY/YouTube

Elhunyt a „cseh Brigitte Bardot”

Infostart / MTI

Hosszantartó, súlyos betegség után 86 éves korában pénteken Prágában meghalt Jana Brejchová színésznő, a cseh filmművészet egyik legendás alakja. A hírt lánya, Tereza Brodská közölte a sajtóval.

Jana Brejchová a cseh filmművészet egyik ikonikus alakja volt, aki hat évtizedes pályafutása alatt több mint száz filmben szerepelt. Legismertebb filmjei a Vlcí jáma (Farkasverem), a Vyssí princip (Felsőbb elv), a Kazdy den odvahu (Bátorság minden nap), a Mlady muz a bílá velryba (A fiatalember és a fehér bálna), a Kráska v nesnázích (Szépség bajban), a Zánik samoty Berhof (A Berhof tanya pusztulása), a Noc na Karlstejne (Karlstejni éjszaka) voltak. Játszott a Magyarországon is népszerű Arabela televíziós sorozatban is.

Filmszínészi pályáját 13 évesen kezdte, az ötvenes évek második felében és a hatvanas években az akkori csehszlovák új hullám egyik meghatározó arcává vált. Később színházi szerepeket is vállalt.

Számos cseh és nemzetközi díjat, elismerést kapott. Már húszévesen a svájci Locarnóban megkapta az ottani nemzetközi filmfesztivál Ezüst vitorla díját a legjobb női alakításért a Vyssí princip című, 1960-ban készült csehszlovák filmdrámában. A cseh filmművészethez való rendkívüli hozzájárulásáért 2010-ben megkapta a Cseh Oroszlán életműdíjat. Munkásságáért 2004-ben Václav Klaus akkori cseh köztársasági elnök államdíjat adományozott a színésznőnek.

Jana Brejchová 1940-ben Prágában született. A hatvanas években a média „cseh szexszimbólumnak” illetve „cseh Brigitte Bardotnak” becézte, fotói gyakran jelentek meg neves magazinok címlapjain. Németországban, Ausztriában és Magyarországon is forgatott. Négyszer kötött házasságot, első férje Milos Forman világhírű cseh filmrendező volt, akivel három évig éltek együtt. Harmadik házassága Vlastimil Brodsky neves cseh színésszel 18 évig tartott, s ebből a kapcsolatból született lánya, Tereza Brodská, aki szintén színésznő.

Tereza Brodská 2022-ben Moje máma Jana Brejchová (Anyám, Jana Brejchová) címmel megjelentette visszaemlékezéseit, amelyekben bemutatja anyja színészi karrierét és magánéletét is.

VIDEÓ
