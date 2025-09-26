ARÉNA
2025. szeptember 26. péntek
Nyitókép: Unsplash

Már készül a legendás Űrgolyhók folytatása

Infostart / MTI

Az eredeti után közel negyven évvel évvel zajlanak a munkálatok Mel Brooks kultfilmje, az Űrgolyhók folytatására. A történetről még nem sokat tudni, viszont számos szereplő visszatér.

A 99 éves Mel Brooks producerként és szereplőként is közreműködik az 1987-ben bemutatott kultfilmje, az Űrgolyhók folytatásának elkészítésén – közölte csütörtökön a film további szereposztását is bejelentő Amazon MGM filmstúdió.

A Spaceballs 2 (Űrgolyhók 2.) című filmben az eredeti produkció szereplői közül Mel Brookson (Skroob elnök és Yoghurt) kívül Rick Moranis (Lord Helmet), Bill Pullman (Lone Starr), George Wyner (Sandurz ezredes) és Daphne Zuniga (Vespa hercegnő) is visszatér. Az új szereplők között pedig Josh Gad, Keke Palmer, Lewis Pullman és Anthony Carrigan is látható majd az eredeti film 40. évfordulóján, 2027-ben a mozikba kerülő vígjátékban – írta a Variety.com.

A film rendezője Josh Greenbaum, a forgatókönyvet Josh Gad, Benji Samit és Dan Hernandez írta. A producerek sorában Brooks mellett Brian Grazer, Ron Howard, Jeb Brody, valamint Gad, Greenbaum és Kevin Salter neve is olvasható.

A film produkciós munkái már folynak, de a forgatókönyv részleteit nem osztották meg a nyilvánossággal.

Az MGM filmstúdió 1987-ben, egy évtizeddel George Lucas sci-fi klasszikusa, a Star Wars megjelenése után mutatta be az Űrgolyhók című Star Wars-paródiát, amely kasszasiker lett, és később kultfilmmé vált.

Josh Gad már 2024 nyarán utalt a folytatásra, amikor egy Instagram-bejegyzésben arról számolt be, hogy nagyon izgatott, mert leadta egy film forgatókönyvét, ami „a legviccesebb és legjobb dolog” eddigi munkái közül, és hozzátette, hogy Samittal és Hernandezzel osztozik a munkán.

A 99 éves, legendás rendező, producer, író, dalszerző és színész Mel Brooks nevéhez olyan nagy sikerű alkotások fűződtek, mint a Producerek, amelynek forgatókönyvéért Oscar-díjat is kapott, vagy a Fényes nyergek és Az ifjú Frankenstein. Brooks egyike annak a 20 művésznek, aki megkapta az Emmy-, a Grammy-, az Oscar- és a Tony-díjat is.

