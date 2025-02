Elhunyt Roberta Flack, a Killing Me Softly előadója

Az énekesnő publicistája, Elaine Schock közleménye szerint békésen, családja körében halt meg.

Flack 2022 novemberében hozta nyilvánosságra, hogy gyógyíthatatlan ALS (Amyotrophic lateral sclerosis) betegséggel diagnosztizálták, ezért nem tud többé énekelni.

Pályafutása során négy Grammy-díjat nyert, 2020-ban pedig életműdíjjal tüntették ki. Ő volt az első előadó, aki egymás után kétszer is elnyerte az év felvétele díjat, 1973-ban a First Time I Ever Saw Your Face, 1974-ben pedig a Killing Me Softly with His Song című számával.

Flacknek több listavezető slágere volt az 1970-es években, és 20 stúdióalbumot készített. Számos dalát maga írta, másokat pedig közreműködőként jegyzett, de elsősorban a zene tolmácsolójának tekintette magát.

Roberta Cleopatra Flack 1937-ben született zenész családban. Kilencévesen kezdett zongorázni édesanyja bíztatására, aki templomi orgonista volt.

15 évesen fejezte be a középiskolát és ösztöndíjjal került a Howard Egyetemre, ahol zenét tanult. Kezdetben zongoraművésznek készült, de aztán inkább az éneklés felé fordult. Apja halála után azonban nem tudta folytatni tanulmányait, tanár lett Washingtonban. Napközben tanított, éjszaka pedig a helyi klubokban zenélt. Így fedezte fel tehetségét a dzsesszzenész Les McCann, és segítette hozzá első szerződéséhez az Atlantic Records lemezkiadóval.

Debütáló lemezén, az 1969-ben megjelent First Take című korongon már ott volt a The First Time Ever I Saw Your Face című ballada, ami azonban csak azt követően került a slágerlisták élére, hogy Clint Eastwood Játszd le nekem a Mistyt! című filmjében szerepelt.

Flack számos művésszel dolgozott együtt, köztük volt Peabo Bryson, Maya Angelou és Donny Hathaway is.

Az 1980-as években együtt turnézott Miles Davis dzsessztrombitással és 1999-ben Nelson Mandela dél-afrikai elnöknek is énekelt. Még abban az évben csillagot kapott a hollywoodi Hírességek Sétányán.

Az énekesnő sok művészt inspirált, maga is komponált, hangszerelt, valamint film- és televíziós filmzenéken dolgozott.

2006-ban megalapította New Yorkban saját zeneiskoláját. Alapítványa, amely 2019 óta működik, szintén támogat zenei projekteket, emellett állatvédelemmel is foglalkozik.