Demjén Ferenc – 75 évesen is beindul a motor…

Emlékszik még a már nyugdíjas korúakon kívül még valaki a Dogsra, a Liversingre vagy a Meteorra? Jól menő bandák voltak a hatvanas évek Budapestjén, előbbi kettő még azt is vindikálta magának később, hogy elsőként játszott Jimi Hendrix-számokat. S persze összeköti őket az akkor a húszas évei elején járó Demjén Ferenc személye.

Akadnak legendás felvételek – elsősorban a Liversingtől – abból az időből, amelyek igazolják: sokkal többre volt hivatott mindegyik együttes. Mint ahogyan a Sakk-Matt és főleg a Tűzkerék is. Persze, Demjén Ferenc pályafutásának két további fontos állomása már sokkal inkább él a köztudatban, talán az kevésbé, hogy mindkettőben együtt játszott minden idők egyik legjobb magyar gitárosával, Radics Bélával. (Aki ugyancsak 1946-os születésűként idén lett volna 75 éves.)

A Tűzkerék név – amelyet egyébként a kor népszerű, hajdanán az Omegával is gyakran éneklő, immár ötven éve külföldön élő Wittek Mária talált ki – legenda lett. Történetét nem elsősorban Demjén Ferenccel kapcsoljuk össze – de kétségtelen, hogy basszusgitározott a zenekarban.

Ám az országos népszerűséget a következő állomás hozta meg neki. Bergendy István hívására csatlakozott a kitűnő zenészekből álló Bergendy zenekarhoz, amely alighanem éppen az ő belépésének köszönhette, hogy a hetvenes évek elejére az ország legnépszerűbb együttese lett. Az 1973-as, miskolci rockfesztiválon, a „kis magyar Woodstockon” ők aratták a legnagyobb sikert.

Az extrém, leginkább a hippikorra emlékeztető ruházat legalább annyira megmaradt az emlékezetben a zenekar kapcsán, mint rengeteg, ma is ismert – s a Demjén-koncerteken hallható – örökzöld, mint a Jöjj vissza, vándor, aztán a Sajtból van a Hold, a Szellemvasút, az Úthenger, a Léggömb, vagy a Soha, soha nem múlhat el. Szinte mindegyiknek a szövegét Demjén Ferenc írta.

Lehet, hogy az együttes tagjai a maguk listáján más számokat tartottak zeneileg még értékesebbnek (például az első magyar dupla popzenei LP-ről, a Hétfőről, vagy az Ötödik sebességről), a talán legtöbbet játszott dal mégiscsak egy tulajdonképpeni geg, egy játék lett, amelyben Demjén Ferenc egy bizonyos Petiről énekelt, akinek nehéz volt az iskolatáska.

1977-ig tartott a Bergendy aranykorszaka, akkor a szólóénekes kilépett a zenekarból, s szólókarrierbe kezdett. Hamarosan megjelent a Fújom a dalt című szólólemeze, amelynek három kivételével minden számát ő jegyezte zeneszerzőként is. A „maradék” háromból az egyik ugyancsak emblematikus sláger lett: a Presser Gábor által írt Mikor elindul a vonat.

A lemezt még a Bergendyvel vette fel, de a koncerteken már főleg új zenekara, a még 1977-ban megalakított V’Moto Rock kísérte. Nehezen feledhető emlék a koncertpódiumra bevitt motor, amelynek bőgése sem nyomta el Demjén Ferenc erős hangját: „Beindul a motor”…

Beindult, s nagyjából tizenegy éven át gyártotta a slágereket. Lemezei közül talán a második (V’Moto Rock II) és a harmadik (Gyertyák) szinte csak slágerrel volt tele. A négyes végig ugyanabban a felállásban játszott, Demjén Ferenc mellett Lerch István, Menyhárt János és Herpai Sándor alkotta.

A nyolcvanas évek végétől – miközben addigra már olyan kiváló énekesek lemezein működött közre, mint Katona Klári, Zalatnay Sarolta, Zorán és Kovács Kati – ismét elérkezett a szólókarrier ideje. Alkalmasint ezek az évek jelentették pályafutása csúcspontját, noha nagyon nehéz összehasonlítani a hetvenes-nyolcvanas évek sikereivel. Érett, nagyívű, világszínvonalú számok születtek, briliáns énektudással kiegészítve.

Olyan legendás lemezek gyűjtötték egybe munkásságának ezen szakaszának dalait, mint A szabadság vándora, az Elveszett gyémántok, a Föld a szeretőm, a Hat és a Dalok a szerelemről. Közben ő írta a Szerelem első vérig című film címadó dalát, miként a Szerelem második vérigét is, milliók énekelték a Honfoglalás című film betétdalát.

Munkáját állami elismerésekkel honorolták, megkapta egyebek mellett a Magyar Érdemrend tisztikeresztjét, majd 2012-ben a Kossuth-díjat.

Szerencsére az új, immár több mint két évtizede tartó 21. században is alkot, sőt, ha ritkábban is, de koncertezik. Kedd este a debreceni Fönix Csarnokban indult be a motor (Demjén felíratú rendszámtáblával), Indulj új csodákat látni címmel.

A következő csodára sem kell már sokáig várni: Demjén Ferenc születésnapi nagykoncertet tart december 30-án, a Papp László Sportarénában.

