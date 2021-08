Szaporcán mérik össze a tudásukat a magyar pásztorkutyák

A Magyar Pásztorkutyák Terelőversenye egy több évre visszatekintő hagyományőrző rendezvény, ahol a magyar pásztorkutyák az őshonos juhok hajtásában-terelésében versengenek. A fő attrakciót jelentő megméretésen túl azonban sok más programmal is várják az érdeklődőket – emelte ki az InfoRádióban Komlós Attila.

A Fényes Mudi Klub például kiállítással, valamint tenyészszemlével készül, de látható lesz íjász- és pásztoreszköz-bemutató is. Az résztvevők választhatnak különféle madárvédelmi szakmai programok közül, melyeken a madár- és természetvédelemről, a madárgyűrűzésről is megtudhatnak érdekességeket, hiszen a rendezvény helyszínéül szolgáló baranyai Szaporca a Duna-Dráva Nemzeti Park közvetlen közelében található – tette hozzá a szakember. Valamint egy régi magyar lófajta, a Shagya arab bemutatására is sor kerül a nap folyamán.

A felsoroltakon túl

lehetőség lesz pásztorkutyákat egy úgynevezett ösztönpróbára nevezni,

amely során kiderülhet, hogy megvan-e a terelőösztön azokban az állatokban, amelyek korábban még sohasem láttak-találkoztak juhokkal.

Komlós Attila az InfoRádió érdeklődésre azt is elmondta, hogy

manapság is van még munkájuk a pásztorkutyáknak,

az ország több nemzeti parkjában olyan gyepkezelés-legelőfenntartás zajlik a mai napig, ahol juhok és szürkemarhák végzik ezt a fontos feladatot. Ott pedig a pásztoroknak és juhászoknak nagy segítséget jelentenek a különféle terelőkutyák, közülik is kiemelve a mudikat és a pumikat, valamint a pulikat, amelyek a leghagyományosabb és legismertebb fajták. Ezen kutyafajták tenyésztése, a vérvonaluk megőrzése – mind biológiai, mind kultúrtörténeti szempontból – fontos feladta a hazai nemzeti parkigazgatóságoknak – magyarázta.

A Magyar Pásztorkutyák Terelőversenye és a hasonló rendezvények pedig abban segítenek, hogy a nagyközönség is megismerhesse ezt a tevékenységet, amiben a pásztor és a kutyája együttműködése jelenti a sikert ilyenkor, hiszen a birkákat úgy kell terelni egy versenyen – egy meglehetősen bonyolult akadálypályán – hogy minél rövidebb idő alatt, minél kevesebb hibával teljesítsék a feladatot. Mindez egyfajta modellezése annak a gyakorlati feladatnak is, amit kinn a mezőn akár ötszáz évvel ezelőtt is végeztek a juhászok a kutyáik segítségével – fogalmazott a Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóságának marketing és kommunikációs menedzsere.

Nyitókép: MTI/Sóki Tamás