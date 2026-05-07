Idén a nehéz sorsú gyerekek életkörülményeinek javítására indít gyűjtést az Akadémia

A tájékoztatás szerint az MTA 200. közgyűlésének döntése értelmében az összegyűlt adományokat a Hintalovon Gyermekjogi Alapítvány részére juttatják el.

Az alapítvány 2024-es gyermekjogi jelentésére hivatkozva emlékeztettek arra, hogy a magyar állami szervek adatai szerint több mint 117 ezer gyereket tartottak nyilván veszélyeztetettként, 28 678 kiskorút vettek védelembe, és mintegy 21 ezren nevelkedtek gyermekvédelmi intézményekben. A jelentés rámutat, hogy minden bántalmazástípus esetében nőtt a gyermekvédelmi rendszerben nyilvántartott gyermekek száma. A sajátos nevelési igényű (SNI) gyermekek aránya a 8. osztályban már elérte a 11 százalékot.

A közleményben kitértek arra is, hogy az önsértéssel küzdő gyerekek száma ötszörösére, az öngyilkossági gondolatokkal élőké pedig 2,5-szeresére nőtt a lelkisegély-vonalat működtetők adatai szerint. A bántalmazást elszenvedő gyerekek többségét a családján belül éri az erőszak.

A 2016-ban létrehozott Hintalovon Gyermekjogi Alapítvány küldetése a Magyarországon élő gyermekek jogainak védelme és érvényesítése, valamint a gyermekek jóllétét szolgáló projektek megvalósítása és a gyermekjogi ismeretek terjesztése. Céljuk, hogy az élet minden területén odafigyeljenek a gyermekekre, és emellett a felnőtteket és az intézményeket is segítsék abban, hogy jól tudjanak válaszolni a gyermekek szükségleteire – áll a közleményben.

Mint írták, a jótékonysági kezdeményezéshez bárki csatlakozhat. A pénzbeli felajánlásokat az MTA Magyar Államkincstárnál vezetett bankszámlájára várják, amelynek adatai az Akadémia honlapján érhetők el.

Az MTA tavalyi, 199. közgyűlésén meghirdetett jótékonysági gyűjtése az igényes magyar anyanyelvi kultúra közvetítésére és a magyar nyelvben való megmaradás elősegítésére irányult. A jótékonysági gyűjtésre 2026. április 10-ig 5 872 676 forint gyűlt össze. Az adományt az Akadémia az Anyanyelvápolók Szövetsége Egyesülettel közösen kialakított kritériumok alapján fordítja a kiválasztottak támogatására.

Az MTA 2015. évi közgyűlésének határozata alapján az intézmény minden évben lehetőséget teremt az akadémikusoknak és a köztestület tagjainak, hogy egy általuk szabadon meghatározott összeget jótékonysági célra ajánljanak fel. A gyűjtés célját minden évben a közgyűlés határozza meg a következő rendes közgyűlésig tartó időszakra.